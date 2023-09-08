Голі груди на сукні: актриса Джулія Фокс змусила почервоніти публіку на церемонії в Нью-Йорку (фото)

Американська модель та актриса італійського походження Джулія Фокс, колишня дівчина репера Каньє Веста, не перестає вражати своїми епатажними виходами. 33-річна зірка кримінального трилера "Неогранені алмази", яка майже нічого не одягла на кінофестивалі в Каннах, 7 вересня відвідала 2-гу урочисту церемонію вручення нагород Soho House Awards у Нью-Йорку.

Цього разу приголомшливий ансамбль Джулії Фокс складався з міні-сукні з відвертим принтом та напіввідкритою спиною, чорних чобіт на величезній платформі з ремінцями майже до колін та чорної пухнастої "пір’ястої" сумочки. На принті зображена жінка топлес у вишуканій світлій спідній білизні та чорних мереживних панчохах.

Макіяж моделі був гламурний і складався з товстого шару чорної туші на віях, а також мерехтливих тіней червоного відтінку навколо очей. Крім того, вона додала легкі рум’яна на вилиці та використала нюдовий глянсовий відтінок на губах, щоб завершити загальний образ.

Фокс потрапила на камери, коли прямувала до місця проведення церемонії, а також позувала перед фотографами після прибуття на захід.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: скріншот з відео Daily Mail

Фото: скріншот з відео Daily Mail

Раніше ми розповідали, що на Soho House Awards дочка легенди подіуму Сінді Кроуфорд, Кайа Гербер похвалилася відвертим декольте у шикарній сукні-металік. Модель мала приголомшливий вигляд, але виглядала не зухвало, а дуже органічно.