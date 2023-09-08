Голая грудь на платье: актриса Джулия Фокс заставила покраснеть публику на церемонии в Нью-Йорке (фото)

Американская модель и актриса итальянского происхождения Джулия Фокс, бывшая девушка рэпера Канье Уэста, не перестает впечатлять своими эпатажными выходами. 33-летняя звезда криминального триллера "Неограненные алмазы", которая почти ничего не надела на кинофестивале в Каннах, 7 сентября посетила 2-ю торжественную церемонию вручения наград Soho House Awards в Нью-Йорке.

В этот раз ошеломительный ансамбль Джулии Фокс состоял из мини-платья с откровенным принтом и полуоткрытой спиной, черных сапог на огромной платформе с ремешками почти до колен и черной пушистой "перистой" сумочки. На принте изображена женщина топлес в изысканном светлом нижнем белье и черных кружевных чулках.

Макияж модели был гламурный и состоял из толстого слоя черной туши на ресницах, а также мерцающих теней красного оттенка вокруг глаз. Кроме того, она добавила легкие румяна на скулы и использовала нюдовый глянцевый оттенок на губах, чтобы завершить общий образ.

Фокс попала на камеры, когда направлялась к месту проведения церемонии, а также приняла перед фотографами любимую позу по прибытии на мероприятие.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: скриншот с видео Daily Mail

Фото: скриншот с видео Daily Mail

Ранее мы рассказывали, что на Soho House Awards дочь легенды подиума Синди Кроуфорд, Кайа Гербер похвасталась откровенным декольте в шикарном платье-металлик. Модель имела ошеломительный вид, но смотрелась не вызывающе, а очень органично.