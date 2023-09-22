Шикарний аутфіт у Мілані: 65-річна Шерон Стоун виглядає божественно у модному шкіряному костюмі (фото)
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Ікона Голлівуду очолила зірок, які сиділи у першому ряду на показі Tod’s
Блискуча зірка американського кінематографа, модель, актриса та продюсер Шерон Стоун відвідала показ на Міланському тижні моди в Італії. Зірка культового еротичного трилера "Основний інстинкт" обрала для цього виходу у світ шикарний та стильний аутфіт.
У п’ятницю, 22 вересня, знаменитість сиділа у першому ряду на показі бренду Tod’s під час Тижня моди у Мілані. 65-річна актриса виглядала божественно у коричневому шкіряному жилеті та штанах у тон, насолоджуючись переглядом останньої колекції бренду у стилі.
Ікона Голлівуду доповнила свій образ темно-коричневими мигдальними туфлями на підборах, шкіряними браслетами та простою сумкою через плече від бренду Tod’s. Також вона додала золоте намисто з монетами та ефектний масивний ланцюжок.
Шерон Стоун вразила публіку не лише стильним вбранням, а й молодим зовнішнім виглядом. Секс-символ 1990-х кинула виклик своїм рокам завдяки бездоганному візажу, підкресленому сяйним макіяжем.
Шерон усміхалася та із задоволенням позувала фотографу. Разом з нею у першому ряду були американська світська левиця, модельєр Олівія Палермо та американська письменниця та актриса Квінта Брансон.
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