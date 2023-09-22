Шикарный аутфит в Милане: 65-летняя Шэрон Стоун выглядит божественно в модном кожаном костюме (фото)

Икона Голливуда возглавила звезд, сидевших в первом ряду на показе Tod's

Блистательная звезда американского кинематографа, модель, актриса и продюсер Шэрон Стоун посетила показ на Миланской неделе моды в Италии. Звезда культового эротического триллера "Основной инстинкт" выбрала для этого выхода в свет шикарный и стильный аутфит.

В пятницу, 22 сентября, знаменитость сидела в первом ряду на показе бренда Tod's во время Недели моды в Милане. 65-летняя актриса выглядела божественно в коричневом кожаном жилете и брюках в тон, наслаждаясь просмотром последней коллекции бренда в стиле.

Икона Голливуда дополнила свой образ темно-коричневыми миндальными туфлями на каблуке, кожаными браслетами и простой сумкой через плечо от бренда Tod's. Также она добавила золотое ожерелье с монетами и эффектную массивную цепочку.

Шэрон Стоун впечатлила публику не только стильным нарядом, но и моложавым внешним видом. Секс-символ 1990-х бросила вызов своим годам благодаря безупречному визажу, подчеркнутому сияющим макияжем.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Шэрон улыбалась и с удовольствием позировала фотографу. Вместе с ней в первом ряду были американская светская львица, модельер Оливия Палермо и американская писательница и актриса Квинта Брансон.

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