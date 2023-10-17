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Клопотенко одружився? Шеф-кухар заінтригував "весільним" фото, але українці не вірять

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Ресторатор заінтригував весільними фото, але не все так однозначно Новина оновлена 17 жовтня 2023, 15:27
Ресторатор заінтригував весільними фото, але не все так однозначно. Фото www.instagram.com/klopotenko

Відомий кухар і ресторатор здивував знімком із РАЦСу, але не всі вірять, що він міг одружитися

Популярний український шеф-кухар, ресторатор та переможець одного із сезонів "МайстерШеф" Євген Клопотенко заінтригував українців кадром, зробленим на порозі РАЦСу.

На знімку в Instagram кулінар у дивному сірому костюмі і кроксах стоїть під ручку з дівчиною-нареченою у білій сукні та коричневій шубі.

Як виявилося, наречена — це солістка гурту OY Sound System Вікторія Родько, яка була учасницею Нацвідбору на "Євробачення-2023", а також виступала на сцені "Голосу країни" у європейському сезоні.

"Щастя любить…", — загадково підписав знімок Євген Клопотенко.

Тим часом в Instagram-сторіс Вікторії Родько також можна побачити весільні кадри з Клопотенком. А на одній зі сторіс дівчина показала руку з обручкою і написала: "Так-так. Це сталося".

Вікторія Родько

До речі, на кадрах із весілля можна помітити відомого українського коміка Васю Байдака, тому користувачі мережі припустили, що це не справжнє весілля Клопотенка, а якийсь черговий креативний збір Байдака на ЗСУ.

У коментарях до фото комік загадково написав: "Вітаю Вас! Радий був бути єдиним гостем!".

Клопотенко, Вася Байдак

Також коментувати публікацію кухаря взялися українці, які розділилися на два табори — одні вітають Євгена з одруженням, а інші не вірять, що він міг одружитися.

  • Невже це сталося? Супер! Вітаю!
  • О це так новина! Вітаю! Щастя назавжди разом!
  • Вітаю, якщо це справжнє весілля! А якщо розіграш/реклама або будь-що, то все одно вітаю, бо виглядаєте щасливим, а це головне.
  • А тепер усім цікаво, чи реально ви одружилися з @viktoria_rodko чи це якийсь кліп для збору з @by_by_duck?
  • Щось крокси нареченого наводять на якийсь розіграш чи зйомку реклами. Рада помилитися! Вітання!
  • Це реально правда?
  • А мені здається, що це зйомки нового мега збору.
  • Не міг Євген одружитися в такому крінжовому костюмі.
  • Ой, мені здається, це не справжнє весілля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий кухар Євген Клопотенко розповів, чи готовий він піти у політику. За словами шеф-кухаря, він вигадав іншу стратегію.

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#Весілля #Євген Клопотенко