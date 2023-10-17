Клопотенко женился? Шеф-повар заинтриговал "свадебным" фото, но украинцы не верят

Известный повар и ресторатор удивил снимком из ЗАГСа, но не все верят, что он мог жениться

Популярный украинский шеф-повар, ресторатор и победитель одного из сезонов "МастерШеф" Евгений Клопотенко заинтриговал украинцев кадром, сделанным на пороге ЗАГСа.

На снимке в Instagram кулинар в странном сером костюме и кроксах стоит под ручку с девушкой-невестой в белом платье и коричневой шубе.

Как оказалось, невеста — это солистка группы OY Sound System Виктория Родько, которая была участницей Нацотбора на "Евровидение-2023", а также выступала на сцене "Голосу країни" в европейском сезоне.

"Счастье любит…", — загадочно подписал снимок Евгений Клопотенко.

Тем временем в Instagram-сторис Виктории Родько также можно увидеть свадебные кадры с Клопотенко. А на одной из сторис девушка показала руку с обручальным кольцом и написала: "Да-да. Это случилось".

К слову, на кадрах со свадьбы можно заметить известного украинского комика Васю Байдака, так что пользователи сети предположили, что это не настоящая свадьба Клопотенко, а какой-то очередной креативный сбор Байдака на ВСУ.

В комментариях к фото комик загадочно написал: "Поздравляю Вас! Рад был быть единственным гостем!".

Также комментировать публикацию повара принялись украинцы, которые разделились на два табора — одни поздравляют Евгения с женитьбой, а другие не верят, что он мог жениться:

Неужели это произошло? Супер! Поздравляю!

Вот это новость! Поздравляю! Счастья навечно вместе!

Поздравляю, если это реально свадьба! А если розыгрыш/реклама или что угодно, то все равно поздравляю, потому что выглядите счастливым, а это главное.

А теперь всем интересно, реально ли вы женились на @viktoria_rodko или это какой-то клип для сбора с @by_by_duck?

Что-то кроксы жениха наводят на какой-нибудь розыгрыш или съемку рекламы. Буду рада ошибиться! Поздравления!

Это реально правда?

А мне кажется, что это съемки нового мега сбора.

Не мог Евгений жениться в таком кринжевом костюме.

Ой, мне кажется это не настоящая свадьба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный повар Евгений Клопотенко рассказал, готов ли он пойти в политику. По словам шеф-повара, он придумал другую стратегию.