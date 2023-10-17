Укр

Клопотенко женился? Шеф-повар заинтриговал "свадебным" фото, но украинцы не верят

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ресторатор заинтриговал свадебными фото, но не все так однозначно Новость обновлена 17 октября 2023, 16:09
Ресторатор заинтриговал свадебными фото, но не все так однозначно. Фото instagram.com/klopotenko

Известный повар и ресторатор удивил снимком из ЗАГСа, но не все верят, что он мог жениться

Популярный украинский шеф-повар, ресторатор и победитель одного из сезонов "МастерШеф" Евгений Клопотенко заинтриговал украинцев кадром, сделанным на пороге ЗАГСа.

На снимке в Instagram кулинар в странном сером костюме и кроксах стоит под ручку с девушкой-невестой в белом платье и коричневой шубе.

Как оказалось, невеста — это солистка группы OY Sound System Виктория Родько, которая была участницей Нацотбора на "Евровидение-2023", а также выступала на сцене "Голосу країни" в европейском сезоне.

"Счастье любит…", — загадочно подписал снимок Евгений Клопотенко.

Тем временем в Instagram-сторис Виктории Родько также можно увидеть свадебные кадры с Клопотенко. А на одной из сторис девушка показала руку с обручальным кольцом и написала: "Да-да. Это случилось".

Виктория Родько

К слову, на кадрах со свадьбы можно заметить известного украинского комика Васю Байдака, так что пользователи сети предположили, что это не настоящая свадьба Клопотенко, а какой-то очередной креативный сбор Байдака на ВСУ.

В комментариях к фото комик загадочно написал: "Поздравляю Вас! Рад был быть единственным гостем!".

Клопотенко, Вася Байдак

Также комментировать публикацию повара принялись украинцы, которые разделились на два табора — одни поздравляют Евгения с женитьбой, а другие не верят, что он мог жениться:

  • Неужели это произошло? Супер! Поздравляю!
  • Вот это новость! Поздравляю! Счастья навечно вместе!
  • Поздравляю, если это реально свадьба! А если розыгрыш/реклама или что угодно, то все равно поздравляю, потому что выглядите счастливым, а это главное.
  • А теперь всем интересно, реально ли вы женились на @viktoria_rodko или это какой-то клип для сбора с @by_by_duck?
  • Что-то кроксы жениха наводят на какой-нибудь розыгрыш или съемку рекламы. Буду рада ошибиться! Поздравления!
  • Это реально правда?
  • А мне кажется, что это съемки нового мега сбора.
  • Не мог Евгений жениться в таком кринжевом костюме.
  • Ой, мне кажется это не настоящая свадьба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный повар Евгений Клопотенко рассказал, готов ли он пойти в политику. По словам шеф-повара, он придумал другую стратегию.

Теги:
#Свадьба #Евгений Клопотенко