Клопотенко рассказал, готов ли он пойти в политику: "Меня посадят или убьют"

По словам шеф-повара, он придумал другую стратегию

Известный украинский ресторатор и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко не только дал совет Светлане Лободе, как вернуть уважение украинцев, но поделился своими мыслями о политической карьере.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Со своим рейтингом узнаваемости я могу легко пойти в политику. Придумаем кампанию, наберем политтехнологов… Но куда мне идти? Депутатом быть и писать законы? Я не буду писать законы — не умею и никогда не хотел. Возглавить министерство? Супер! Я "за" возглавить министерство. Но мне надо отказаться от своих бизнесов публично. Я откажусь, буду зарабатывать 48 тысяч гривен. Я не против. Но все свои рестораны куда девать? Закрыть просто? Чтобы что? Чтобы страна процветала? Я рад… Но я придумал другую стратегию", — поделился мыслями шеф-повар.

Его идея — создать огромную бизнес-империю, которая будет приносить множество денег, 50-60% которых Клопотенко планирует отдавать на развитие Украины.

"Мне сейчас на написание программы для школьного питания нужно 150 тысяч долларов. В министерстве говорят: давай мы тебе дадим. Я говорю: не надо. Я не хочу брать деньги у государства. Я возьму свои, которые бизнес приносит, напишу программу и изменю школьное питание. Это же гораздо легче. Я уже в политике, если можно так сказать, потому что меняю какие-то общественные процессы, у меня есть какое-то мнение, которое влияет на общество", — отметил ресторатор.

Клопотенко рассуждает, что он вроде бы и не политик, но активно консультирует, помогает, дает свои силы и энергию, душу, деньги — все, чтобы только наша страна становилась лучше. В то же время, он готов непосредственно занятся политикой, если как сейчас, будет неженатым и бездетным к своим 45-50 годам.

"Тогда я все бизнесы отдам, буду делать рок-н-ролл. В 55 меня посадят или убьют. Потому что точно я реформирую эту страну!" — заявил он.

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