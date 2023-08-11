Клопотенко розповів, чи готовий він піти у політику: "Мене посадять чи вб’ють"

За словами шеф-кухаря, він вигадав іншу стратегію

Відомий український ресторатор та популяризатор української кухні Євген Клопотенко не лише дав пораду Світлані Лободі, як повернути повагу українців, а й поділився своїми думками про політичну кар’єру.

Про це він розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Зі своїм рейтингом впізнаваності я можу легко піти в політику. Придумаємо кампанію, наберемо політтехнологів… Але куди йти? Депутатом бути та писати закони? Я не писатиму закони — не вмію і ніколи не хотів. Очолити міністерство? Супер! Я "за" очолити міністерство. Але мені треба відмовитись від своїх бізнесів публічно. Я відмовлюся, зароблятиму 48 тисяч гривень. Я не проти. Але всі свої ресторани куди подіти? Закрити просто? Щоб що? Щоб країна процвітала? Я радий… Але я вигадав іншу стратегію", — поділився думками шеф-кухар.

Його ідея — створити величезну бізнес-імперію, яка приноситиме багато грошей, 50-60% яких Клопотенко планує віддавати на розвиток України.

"Мені зараз на написання програми для шкільного харчування потрібно 150 тисяч доларів. У міністерстві кажуть: давай ми тобі дамо. Я кажу: не треба. Я не хочу брати гроші у держави. Я візьму свої, які бізнес приносить, напишу програму та зміню шкільне харчування. Це ж набагато легше. Я вже в політиці, якщо можна так сказати, тому що змінюю якісь суспільні процеси, я маю якусь думку, яка впливає на суспільство", — зазначив ресторатор.

Клопотенко міркує, що він начебто й не політик, але активно консультує, допомагає, дає свої сили та енергію, душу, гроші — все, щоб тільки наша країна ставала кращою. Водночас він готовий безпосередньо зайнятися політикою, якщо як зараз, буде неодруженим та бездітним до своїх 45-50 років.

"Тоді я всі бізнеси віддам, робитиму рок-н-рол. У 55 мене посадять або уб’ють. Тому що точно я реформую цю країну!" — заявив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 9 серпня 2-му президентові України Леоніду Кучмі виповнилося 85 років. У мережі розгорілися суперечки, чого він приніс Україні більше — користі чи шкоди.