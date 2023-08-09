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Закрив найбільше російських шкіл і відстояв Тузлу: Кучмі 85 років, у мережі сперечаються, хвалити його чи лаяти

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Леонід Кучма Новина оновлена 09 серпня 2023, 15:58
Леонід Кучма

У мережі розгорнулися справжні баталії

У середу 9 серпня відзначає свій день народження 2-й президент України Леонід Кучма. Політику виповнилося 85 років.

З цього приводу головний редактор видання "Глаком" Микола Підверзяний вирішив нагадати, чим українцям запам’ятався президент та поміркував на цю тему. У своєму пості журналіст визнав, що до Леоніда Даниловича справді є багато претензій з боку наших громадян. Наприклад, 95% читачів, опитаних у Telegram-каналі "Главкома", оцінюють його правління словом "погано".

Однак він також нагадав про факти, які важко оскаржити.

"Саме при Кучмі, якого вважали проросійським червоним директором, було закрито найбільше російських шкіл в Україні. І саме цей "проросійський" президент взяв на себе місію заявити "Україна — не Росія", дав по зубах кримським сепаратистам і вирвав Тузлу з лап Путіна.

Попри всі поради, Кучма не став вигадувати собі третій термін. І передав владу демократично.

А ще "розгул демократії" у парламенті, як на мене, найцікавішим був при Кучмі. Те, що ми зараз бачимо у Раді, Кучмі-диктатору не снилося навіть у найпрекраснішому сні.

Ну і сухий підсумок: поки що саме Кучмі українці довірили керувати державою найдовше. Тому, як то кажуть, усі питання до нас самих.… Це був неоднозначний, суперечливий президент. Але є речі, за які йому подяка", — зазначив Підверзяний.

Варто зазначити, що в коментарях під постом головного редактора розгорілися неабиякі суперечки між противниками такої думки та тими, хто її підтримав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що думає Леонід Кучма щодо слів путіна.

Теги:
#Кучма #Президент #День народження