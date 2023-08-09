Закрив найбільше російських шкіл і відстояв Тузлу: Кучмі 85 років, у мережі сперечаються, хвалити його чи лаяти

У мережі розгорнулися справжні баталії

У середу 9 серпня відзначає свій день народження 2-й президент України Леонід Кучма. Політику виповнилося 85 років.

З цього приводу головний редактор видання "Глаком" Микола Підверзяний вирішив нагадати, чим українцям запам’ятався президент та поміркував на цю тему. У своєму пості журналіст визнав, що до Леоніда Даниловича справді є багато претензій з боку наших громадян. Наприклад, 95% читачів, опитаних у Telegram-каналі "Главкома", оцінюють його правління словом "погано".

Однак він також нагадав про факти, які важко оскаржити.

"Саме при Кучмі, якого вважали проросійським червоним директором, було закрито найбільше російських шкіл в Україні. І саме цей "проросійський" президент взяв на себе місію заявити "Україна — не Росія", дав по зубах кримським сепаратистам і вирвав Тузлу з лап Путіна.

Попри всі поради, Кучма не став вигадувати собі третій термін. І передав владу демократично.

А ще "розгул демократії" у парламенті, як на мене, найцікавішим був при Кучмі. Те, що ми зараз бачимо у Раді, Кучмі-диктатору не снилося навіть у найпрекраснішому сні.

Ну і сухий підсумок: поки що саме Кучмі українці довірили керувати державою найдовше. Тому, як то кажуть, усі питання до нас самих.… Це був неоднозначний, суперечливий президент. Але є речі, за які йому подяка", — зазначив Підверзяний.

Варто зазначити, що в коментарях під постом головного редактора розгорілися неабиякі суперечки між противниками такої думки та тими, хто її підтримав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що думає Леонід Кучма щодо слів путіна.