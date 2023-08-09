Закрыл больше всего русских школ и отстоял Тузлу: Кучме 85 лет, в сети спорят, хвалить его или ругать

В сети развернулись настоящие баталии

В среду 9 августа отмечает свой день рождения 2-й президент Украины Леонид Кучма. Политику исполнилось 85 лет.

По этому поводу главный редактор издания "Глаком" Николай Пидверзяный решил напомнить, чем украинцам запомнился президент и порассуждал на эту тему. В своем посте журналист признал, что к Леониду Даниловичу, действительно, есть много претензий со стороны наших граждан. Например, 95% читателей, опрошенных в Telegram-канале "Главкома", оценивают его правление словом "плохо".

Однако он также напомнил о фактах, "которые тяжело оспорить".

"Именно при Кучме, которого считали пророссийским красным директором, было закрыто больше российских школ в Украине. И именно этот "пророссийский" президент взял на себя миссию заявить "Украина – не Россия", дал по зубам крымским сепаратистам и вырвал Тузлу из лап путина.

Несмотря на все советы, Кучма не стал придумывать себе третий срок. И передал власть демократически.

А еще "разгул демократии" в парламенте, мне кажется, самым интересным был при Кучме. То, что мы сейчас видим в Раде, Кучме-диктатору не снилось даже в самом прекрасном сне.

Ну и сухой результат: пока именно Кучме украинцы доверили руководить государством дольше всего. Потому, как говорится, все вопросы к нам самим…Это был неоднозначный, противоречивый президент. Но есть вещи, за которые ему благодарность", — отметил Пидверзяный.

Стоит отметить, что в комментариях под постом главреда разгорелись нешуточные споры между противниками такого мнения и теми, кто его поддержал.

Напомним, ранее мы писали о том, что думает Леонид Кучма по поводу слов путина.