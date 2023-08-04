Теперь летят нам на головы. Как Украина умудрилась отдать россии свои ракеты и самолеты

Украина годами уничтожала или отдавала свое вооружение

По украинским городам сейчас прилетают именно те ракеты, которые украинское правительство любезно передало россиянам в конце 90-х. После распада СССР в Украине было около ста разных бомбардировщиков, почти неисчерпаемые запасы ракет и истребителей. Часть из этого порезали на металл, другую передали стране-агрессору.

Казалось бы, кто тогда мог заподозрить такого милого соседа с безупречной репутацией в намерениях устроить еще один геноцид? "Телеграф" рассказывает подробнее об утраченных вооружениях:

Ракеты за газовые долги

Проект "Схемы" на днях подтвердил, что россия бьет по Украине ракетами, которые были переданы москве за долги по газу. Журналисты получили доступ к тексту соглашения между Кабмином Украины и правительством россии от 1999 года о передаче россии крылатых ракет Х-55 с серийными номерами и сопоставили их с теми, которые оккупанты запустили по нашему государству.

Результаты впечатляют — по меньшей мере десяток ракет из списка вернулись к нам назад во время атак, россия запустила их по украинским городам. Часть из них сбили силы украинского ПВО, часть попала в жилые дома.

Та же сделка

Соглашение заключил Кабмин во главе с Валерием Пустовойтенко, документ подписали в Ялте 1999 года. Киев передал москве набор стратегических бомбардировщиков и ракеты к ним:

8 тяжелых бомбардировщиков Ту-160

3 Ту-95МС

(!) 575 крылатых ракет Х-55.

В обмен россия компенсировала Украине долг за российский газ – на сумму 275 миллионов гривен.

Ракета Х-55 – это советская стратегическая авиационная крылатая ракета, предназначенная для ударов по наземным целям. Изготовляли ракеты Х-55, в том числе в Харьковском авиапромышленном объединении, начиная с 1978 года. Украина по состоянию на 1991 год владела около 1 тыс. ракет Х-55, то есть Украина передала россии половину. Судьба другой половины тоже печальна, но о ней со временем.

Характеристики ракеты Х-55:

стартовая масса — 1195 кг;

масса боевой части — 410 кг;

дальность полета – 2,5 тыс. км;

скорость – до 830 км/ч;

точность – до 100 м.

Эти ракеты опасны из-за своей кинетической энергии и взрывающихся остатков топлива.

Другие "герои" соглашения

В расследовании фигурирует имя Пустовойтенко, но, по свидетельству очевидцев тех времен, были и другие. Среди них — президент Леонид Кучма. россия в 1990-е уже начинала использовать энергоносители как политическое оружие против Украины. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", рассказывал "Радио Свобода", что автором идеи передачи бомбардировщиков был Игорь Бакай, как глава "Нафтогаза", для которого проблема была погасить долги перед "Газпромом". К тому же, цену на ракеты и самолеты занизили.

"Идея была – вот у нас там металлолом какой-то есть, а россияне готовы были его забрать. Ну, и продадим его и погасим долги. Так и сделали, а президент Кучма одобрил все это. Мол, хоть что-то, хоть часть долгов погасим. Ну, и пошли самолеты и ракеты в россию… Возникал вопрос, а не по дешевке ли мы передаем самолеты, но россияне вытеснили, элементарно сказав: хотите больше? Так эти самолеты тогда нам не нужны, мол", – вспоминает тот контекст Михаил Гончар.

Кстати, Бакай после Оранжевой революции переехал в россию и стал русским гражданином.

Что из этого вернулось назад

Часть из сбитых ракет хранится в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. 3 таких ракеты, которые украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и области – в списке переданных москве в 1999-м году.

Это также Х-55, которая в конце 2022-го попала в многоквартирный жилой дом в столице Украины, из-за чего погибла женщина. Другая ракета попала в дом на Киевщине, во время обстрела пострадал ребенок.

От ракет погибла женщина в Киеве и был ранен ребенок в Киевской области

Могли себе позволить?

И это не полный список ценных вооружений, от которых просто так отказывалась Украина. Под давлением стран Запада Украина в рамках "Программы совместного сокращения угрозы" (предусматривала отказ Украины от стратегического ядерного оружия и ликвидацию всех средств его доставки) вынуждена была порезать 60 бомбардировщиков ТУ-22М и семь ТУ-142 под наблюдением американских инструкторов. А еще Украина в рамках выполнения этой программы утилизировала оставшиеся крылатые ракеты Х-55, которую не отдала россии. Это 487 Х-55.

Последний украинский бомбардировщик ТУ-22М3 утилизировали 27 января 2006 на авиабазе "Полтава", он был последним из 60 бомбардировщиков. Сейчас на вооружении у Украины нет тяжелых бомбардировщиков.

Тяжелый бомбардировщик распыляют пополам в Полтаве, 2006 год

Если посмотреть в сторону соседей, то россия никаких таких обязательств на себя не налагала и сейчас по ночам преспокойно терроризирует самолетами ТУ-22М украинские города. В конце февраля с Ту-2М3 россия нанесла удар по Харькову, использовав 16 ракет. Бомбардировщики использовали для авианалетов на Мариуполь и "Азовсталь", за что получили прозвище "Каты Мариуполя". В июне россия запустила с этого самолета ракету Х-22 по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, а 14 января 2023 года ударила по жилому дому в Днепре. Ту-22М3 может быть носителем крылатых ракет "Кинжал". Именно с него запускали эти ракеты 9 мая 2022 по гражданским объектам в Одесской области.

Следует упомянуть и соглашение от 23 ноября 2005 года между Украиной и НАТО, согласно которому Украина уничтожает свое оружие (сейчас это звучит как сюрреализм). Мол, она устарела, может взорваться без присмотра, и зачем Украине защищаться, опасность войны отпала. Она предусматривала финансовую помощь Украине на утилизацию, но частично мы платили за уничтожение своего арсенала сами:

133 тыс. тонн боеприпасов

1,5 миллиона единиц стрелкового оружия,

1000 единиц ПЗРК, переносных зенитно-ракетных комплексов,

переносных зенитно-ракетных комплексов, противопехотные мины типа ПФМ-1.

Украина прекратила утилизацию оружия по соглашению с НАТО в 2015 году, аргументировав это тем, что избавляться от оружия в условиях войны — роскошь.

2009 год. Украина и США начинают проект, целью которого было ликвидировать носители ядерного оружия и оружия массового уничтожения. К настоящему моменту ядерного оружия у нас уже не было. Так Украина сказала "прощай" более 185 ракетам и 50 самоходным пусковым установкам комплексов оперативно-тактических баллистических ракет малой дальновидности 9К72 "Эльбрус" (их до этого перестали производить тоже в рамках договора с США). Еще раз — у Украины в 2009 году были баллистические ракеты. А в 2011 году в честь его завершения устроили торжественную церемонию в Хмельницкой области.

Отдельно стоит вспомнить бывшего министра обороны Павла Лебедева и поблагодарить за мирное небо. Тот в 2013 году снял с вооружения стационарные системы ПВО С-200В с дальностью полета до 250 километров. ЗРК С-200 был единственным комплексом дальнего действия (радиус действия до 250 км), способен прикрывать крупные промышленные районы и уничтожать авиацию еще на подлете к границам Украины. В 2012 году комплексы были на вооружении сразу в пяти воинских частях, и по итоговой проверке 2012 года все они были признаны боеспособными. Но у Лебедева объяснили, что комплект "устарел морально". К слову, некоторые страны используют С-200В и сегодня.

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