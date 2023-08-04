Спустя 23 года: россия бьет по Украине ракетами, которые Киев передал москве в конце 90-х (фото)

Всего россии было передано более 500 ракет

Оккупанты обстреливают Украину ракетами Х-55, которые москва получила от Киева в рамках соглашения между правительством рф и Кабмином в 1999 году в обмен на погашение задолженности за российский газ.

Об этом сообщают Схемы (Радио Свобода).

В распоряжении журналистов оказался текст соглашения, а также список номеров переданных москве ракет. Их сопоставили с номерами Х-55, которые страна-агрессора запускает по Украине.

Таким образом было выявлено по меньшей мере десяток ракет из списка, которые россияне запускали по Украине. Часть была сбита силами ПВО, а часть нанесла разрушения, в том числе, попала в жилые дома.

"Журналисты разыскали в архиве соглашение между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ при руководстве владимира путина, подписанное в Ялте 1999 года. По ней Киев передал москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это россия компенсировала Украине долг за российский газ – на сумму 275 миллионов гривен. Это – определенная стоимость переданного оборудования", — говорится в расследовании.

Три этих ракеты сбила украинская ПВО в январе, мае и апреле текущего года в Киеве и области.

Отмечается, что еще одна Х-55, которая в конце 2022 года прилетела в многоэтажку в Киеве, в результате чего погибла женщина, также ранее была передана столицей москве. Другая подобная ракета попала в дом на Киевщине. Тогда пострадал ребенок.

"Еще несколько ракет "Схемы" идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах. В целом журналисты обнаружили номера более десяти ракет, которые ранее передали россии, а 23 года спустя армия рф запустила их по территории Украины, говорится в расследовании", — пишут "Схемы".

Часть сбитых ракет хранится в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Расследователи добавили, что ракета Х-55 в Советском Союзе создавалась как носитель ядерного боезаряда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 августа российские оккупанты атаковали Херсон. Одна из вражеских ракет попала по городскому медучреждению. В результате погиб молодой медик.