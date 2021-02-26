Военный вспомнил, как Россия агрессировала против Украины еще в 2003 году: "Это выглядело какой-то шуткой"

Молниеносная реакция украинского военного и политического руководства остановила попытки России захватить остров Тузла в 2003 году. Об том, как Россия играла на нервах в 2003 году в интервью "Фокус" рассказал свидетель событий Алексей Никифоров, подполковник, пресс-офицер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

На момент тех событий офицер в звании старшего лейтенанта служил в 501-ом отдельном механизированному полку, дислоцировавшемся в Керчи. В его часть пришло письмо от Государственной пограничной службы с просьбой переправить на остров Тузла походный автоклуб для проведения информационных акций. В это время россияне как раз насыпали дамбу, которая должна была соединить Таманский полуостров с Тузлинской косой, сделав ее часть российской территории.

"Все происходило очень быстро: в часть прилетели представители Генерального штаба Украины, проводилась рекогносцировка, облеты территории на вертолетах. Мы находились в 15 км от Тузлы, и военное руководство приняло решение развернуть батареи реактивной артиллерии в сторону Керченского пролива", - вспоминает пресс-офицер.

По словам Никифорова, они понимали, что действия россиян не имели ничего общего с обычным укреплением берега. Вряд ли это была личная инициатива краснодарского губернатора.

"В час разгружалось от 100 до 200 грузовиков с материалами, работы шли круглосуточно. Представляете, какое финансирование необходимо для такого проекта? Да и столько техники в Краснодарском крае они бы не нашли", предполагает военный.

Российская Федерация продолжала укреплять дамбу даже после достижения договоренностей с Киевом. Тем не менее, именно реакция политического и военного руководства Украины в итоге заставили россиян "дать заднюю".

"Если оглядываться назад, могу сказать, что это выглядело какой-то шуткой. Такое же ощущение было и позже, в 2014 году. Тогда тоже казалось, что Путин проведет "показательные выступления", чтобы получить какие-то преференции для себя, и остановится", - размышляет офицер.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России немедленно прекратить оккупацию Крыма.