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Военный вспомнил, как Россия агрессировала против Украины еще в 2003 году: "Это выглядело какой-то шуткой"

Военный вспомнил, как Россия агрессировала против Украины еще в 2003 году: "Это выглядело какой-то шуткой"
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф

Молниеносная реакция украинского военного и политического руководства остановила попытки России захватить остров Тузла в 2003 году. Об том, как Россия играла на нервах в 2003 году в интервью "Фокус" рассказал свидетель событий Алексей Никифоров, подполковник, пресс-офицер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

 На момент тех событий офицер в звании старшего лейтенанта служил в 501-ом отдельном механизированному полку, дислоцировавшемся в Керчи. В его часть пришло письмо от Государственной пограничной службы с просьбой переправить на остров Тузла походный автоклуб для проведения информационных акций. В это время россияне как раз насыпали дамбу, которая должна была соединить Таманский полуостров с  Тузлинской косой, сделав ее часть российской территории.

 "Все происходило очень быстро: в часть прилетели представители Генерального штаба Украины, проводилась рекогносцировка, облеты территории на вертолетах. Мы находились в 15 км от Тузлы, и военное руководство приняло решение развернуть батареи реактивной артиллерии в сторону Керченского пролива", - вспоминает пресс-офицер.

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По словам Никифорова, они понимали, что действия россиян не имели ничего общего с обычным укреплением берега. Вряд ли это была личная инициатива краснодарского губернатора.

"В час разгружалось от 100 до 200 грузовиков с материалами, работы шли круглосуточно. Представляете, какое финансирование необходимо для такого проекта? Да и столько техники в Краснодарском крае они бы не нашли", предполагает военный.

Российская Федерация продолжала укреплять дамбу даже после достижения договоренностей с Киевом. Тем не менее, именно реакция политического и военного руководства Украины в итоге заставили россиян "дать заднюю".

"Если оглядываться назад, могу сказать, что это выглядело какой-то шуткой. Такое же ощущение было и позже, в 2014 году. Тогда тоже казалось, что Путин проведет "показательные выступления", чтобы получить какие-то преференции для себя, и остановится", - размышляет офицер.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России немедленно прекратить оккупацию Крыма.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 272

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Россия, Крым, ВСУ, Тузла, анексия, Алексей Никифоров.
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