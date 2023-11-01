"Дружина сказала, що я параноїк": фронтмен "ТІК" Віктор Бронюк зізнався, як наперед дізнався про початок війни

Артист здивував несподіваним зізнанням

Відомий український виконавець та фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк зізнався, що за кілька днів уже знав, що розпочнеться велика війна в Україні. Він зібрав дружину та дітей, посадив на кухні і почав розмову про це, щоб усі були готові та знали, як діяти.

Про це Віктор Бронюк розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

За словами виконавця, який закінчив історичний факультет Вінницького університету, були всі ознаки того, що ось-ось розпочнеться війна. Тож він вирішив підготувати своїх близьких. При цьому дружина 44-річного музиканта не повірила спочатку і назвала його параноїком.

"За днів п’ять до війни ми сіли на кухні, я кажу: "Діти, ви вже дорослі, поговоримо про чутки про те, що днями почнеться війна". Дружина сказала, що я параноїк, мовляв ви, історики, всі припарені, ну яка війна. Я їй сказав, що є речі, які перед кожною війною вони відбуваються. І не важливо, який час, вони всі однакові. Передумови початку війни, вони були", — зізнався Віктор Бронюк.

За його словами, тоді вони обговорили, хто і що має робити. У результаті дружина артиста з дітьми виїхала з України, а він не просто залишився, а вступив до лав Збройних сил України.

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