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"Дружина сказала, що я параноїк": фронтмен "ТІК" Віктор Бронюк зізнався, як наперед дізнався про початок війни

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Віктор Бронюк розповів, що були всі передумови до початку війни Новина оновлена 01 листопада 2023, 10:23
Віктор Бронюк розповів, що були всі передумови до початку війни. Фото Скриншот з відео

Артист здивував несподіваним зізнанням

Відомий український виконавець та фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк зізнався, що за кілька днів уже знав, що розпочнеться велика війна в Україні. Він зібрав дружину та дітей, посадив на кухні і почав розмову про це, щоб усі були готові та знали, як діяти.

Про це Віктор Бронюк розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

За словами виконавця, який закінчив історичний факультет Вінницького університету, були всі ознаки того, що ось-ось розпочнеться війна. Тож він вирішив підготувати своїх близьких. При цьому дружина 44-річного музиканта не повірила спочатку і назвала його параноїком.

"За днів п’ять до війни ми сіли на кухні, я кажу: "Діти, ви вже дорослі, поговоримо про чутки про те, що днями почнеться війна". Дружина сказала, що я параноїк, мовляв ви, історики, всі припарені, ну яка війна. Я їй сказав, що є речі, які перед кожною війною вони відбуваються. І не важливо, який час, вони всі однакові. Передумови початку війни, вони були", — зізнався Віктор Бронюк.

За його словами, тоді вони обговорили, хто і що має робити. У результаті дружина артиста з дітьми виїхала з України, а він не просто залишився, а вступив до лав Збройних сил України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що хореограф Дмитро Дікусар, який воює у ЗСУ, вперше за 4 місяці звернувся до українців. Танцюрист побував "на громадянці" і відчув себе дискомфортно.

Теги:
#Війна #Віктор Бронюк #Гурт ТІК