Дмитро Дікусар, який воює в ЗСУ, вперше за 4 місяці звернувся до українців: "Тим, хто наживається на кривавій війні"

Відомий танцюрист побував на гражданці й відчув себе дискомфортно

На відміну від свого колеги Влада Ями, який втік з України в перший день вторгення росіян і розважається на гламурних вечірках в Маямі, український танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар, який поповнив лави української армії в березні минулого року, продовжує захищати українців від російських окупантів.

Нещодавно чоловікові довелось покинути фронт. Як повідомив танцюрист і друг Дмитра Євген Кот в інтерв'ю Славі Дьоміну, Дікусар потрапив до лікарні з ангіною. З танцюристом вже все гаразд і він повернувся на службу.

В Інстаграмі зірка розповів, що вперше за рік обійняв рідних і "подякував за це Богу". Все ж, як зізнався Дмитро, він відчув себе дискомфортно там, де продовжує кипіти життя, поки воїни віддають своє життя, щоб зберегти наші. Танцюрист звернувся до тих, хто продовжує наживатись на війні.

"Живіть, радійте життю любі українці, але не забувайте, яку ціну за це заплатили і платять ті, хто цінує ваше життя більше за своє. І дякую, що невтомно допомагаєте Збройним Силам! Без вас, любі, ми би не дочекались обіцяного озброєння! А тим, хто наживається на цій кривавій війні, хочу побажати встигнути витратити все… Україна є і буде вільною!! Всіх обійняв!", — написав Дмитро Дікусар.

В коментарях зі словами підтримки воїна написав Максим Чмерковський, який застав вторгнення росії в Києві, а також сам Євген Кот. Чоловіки пишаються мужністю і відвагою свого колеги, і закликали його берегти себе та продовжувати подавати приклад.

До цього Дмитро Дікусар звертався в соцмережах до шанувальників в січні 2023 року, щоб повідомити, що з ним все гаразд. Адже до цього танцюрист не з'являвся в мережі цілих три місяці.