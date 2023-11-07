Ось від кого у неї кучері: Настя Каменських зворушила мережу кадром із моложавою мамою

Співачка привітала маму з днем народження

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зробила відверте зізнання про життя під час війни, часто ділиться з підписниками подробицями свого життя в мережі. Так, цього разу артистка зворушила мережу чарівним фото з мамою.

Настя Каменських опублікувала в Instagram фотографію з мамою Лідою та привітала її з днем народження. На знімку співачка ніжно обіймає маму, яку завжди називає Лідочкою, вони мило посміхаються в об’єктив.

"З днем народження, моя мамо. Хочу побажати тобі міцного здоров’я, решту ми зробимо. Люблю", — підписала пост Каменських.

До речі, як неодноразово помічали фанати зірки, вони з мамою дуже схожі. А пишна кучерява шевелюра Насті точно від мами. На новому фото можна побачити, що Лідія Петрівна теж кучерява, щоправда, вона білявка.

Користувачі не залишили поза увагою новий пост Насті Каменських і теж почали вітати Лідочку з днем народження:

Лідочка! Многая літа! Здоров’я міцного!

З днем народження Лідочку! Здоров’я!

З Днем народження!

З Днем народження неймовірну Лідочку!

З Днем народження! Миру та щастя!

З днем народження прекрасну маму дуже вродливої доньки"

Раніше "Телеграф" розповідав, що Настя Каменських показала, як виглядає її місце дитинства. Співачка побувала у селі у мами та зізналася, що спогади про дитинство завжди залишаються з нею.