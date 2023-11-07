Вот от кого у нее кудри: Настя Каменских растрогала сеть кадром с моложавой мамой

Певица поздравила маму с днем рождения

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сделала откровенное признание о жизни во время войны, часто делится с подписчиками подробностями своей жизни в сети. Так, в этот раз артистка растрогала сеть очаровательным фото с мамой.

Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию с мамой Лидой и поздравила ее с днем рождения. На снимке певица нежно обнимает маму, которую в жизни всегда называет Лидочкой, они мило улыбаются в объектив.

"С днем рождения, моя мама. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, все остальное мы сделаем. Люблю", — подписала пост Каменских.

К слову, как не раз замечали фанаты звезды, они с мамой очень похожи. А пышная кудрявая шевелюра Насти точно от мамы. На новом фото можно увидеть, что Лидия Петровна тоже кудрявая, правда, она блондинка.

Пользователи не оставили без внимания новый пост Насти Каменских и тоже начали поздравлять Лидочку с днем рождения:

Лидочка! Много лето! Здоровье крепкого!

С днем рождения Лидочку! Здоровья!

C Днем рождения!

С Днем рождения невероятную Лидочку!

С Днем рождения! Мира и счастья!

С днем рождения прекрасную маму очень красивой дочери"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Настя Каменских показала, как выглядит ее место детства. Певица побывала в селе у мамы и призналась, что воспоминания о детстве всегда остаются с ней.