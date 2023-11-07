Причина вражає: телеведуча Марічка Падалко розповіла, за що забанили її сторінку в Instagram

Телезірка повідомила неприємну новину

Відома українська телеведуча та ведуча ТСН Марічка Падалко, яка з початку війни активно публікує на своїй сторінці в Instagram пости про бойові дії та події в Україні повідомила, що її сторінку кинули у тіньовий бан. За словами телеведучої, це сталося через те, що вона виставила на сторінці фото з Ужгорода, де було зображено лампадки за загиблими українськими воїнами зі 128 бригади.

Як розповіла Марічка Падалко у новому пості, розпізнати, що сторінка у тіньовому бані можна за допомогою рядка пошуку у соцмережі.

"Коли ви вводите в пошуку назву сторінки, то вона не з’являється в пропозиціях, доки ви не введете всю назву до останньої літери. У моєму випадку аж до літери "о", — зазначила ведуча.

Однак, незважаючи на обмеження сторінки, Марічка Падалко, вирішила все-таки запостити кілька кадрів із нової осінньої фотосесії та поділилася своїми думками.

"Все-таки ця осінь поки що дуже ласкава до нас. Щоправда, трохи містична. Коли не розумієш, що попереду. Може, вперше настільки не розумієш...", — написала телеведуча.

Раніше "Телеграф" розповідав, що телеведуча Марічка Падалко провела відпустку із чоловіком на Закарпатті. Єгору Соболєву, який служить у ЗСУ, дали 10 днів відпустки.