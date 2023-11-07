Причина поражает: телеведущая Маричка Падалко рассказала, за что забанили ее страницу в Instagram

Телезвезда сообщила неприятную новость

Известная украинская телеведущая и ведущая ТСН Маричка Падалко, которая с начала войны активно публиковала на своей странице в Instagram посты о боевых действиях и событиях в Украине сообщила, что ее страницу кинули в теневой бан. По словам телеведущей, это произошло из-за того, что она выставила на странице фото из Ужгорода, где были запечатлены лампадки по погибшим украинским воинам из 128 бригады.

Как рассказала Маричка Падалко в новом посте, распознать, что страница в теневом бане можно при помощи строки поиска в соцсети.

"Когда вы вводите в поиске название страницы, то она не появляется в предложениях, пока вы не введете все название до последней буквы. В моем случае вплоть до буквы "о", — отметила ведущая.

Однако, несмотря на ограничения страницы, Маричка Падалко, решила все же запостить несколько кадров из новой осенней фотосессии и поделилась своими мыслями.

"Все-таки эта осень пока очень ласковая к нам. Правда, немного мистическая. Когда не понимаешь, что впереди. Может, впервые настолько не понимаешь…", — написала телеведущая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телеведущая Маричка Падалко провела отпуск с мужем в Закарпатье. Егору Соболеву, который служит в ВСУ дали 10 дней отпуска.