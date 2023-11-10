Єдина онука Ротару Соня Євдокименко у плащі на голе тіло розбурхала мережу (фото)

Красуня показала нову фотосесію

Єдина онука легендарної артистки Софії Ротару 22-річна Соня Євдокименко вже давно живе та будує модельну кар’єру у Нью-Йорку. Днями дівчина розбурхала мережу новою фотосесією, в якій позувала в нескромному образі.

У своєму Instagram-профілі Соня Євдокименко опублікувала кадри з гарячої фотосесії, на яких постала у чорному шкіряному плащі на голе тіло.

На одному з фото модель стоїть у профіль, вона приспустила плащ, оголивши витончені плечі. Елегантності та аристократичності образу додали розкішні блискучі сережки та акуратна зачіска, а на обличчі дівчини насичений макіяж та серйозний вигляд.

На ще одному фото Соня Євдокименко, ніби намагається прикрити обличчя плащем. При цьому знімок чорно-білий, а весь акцент на її пронизливих очах.

Дівчина не стала підписувати знімки з нової фотосесії, зате шанувальники одразу почали коментувати фото та осипати модель компліментами та захопленими коментарями.

Зазначимо, що Соня Євдокименко – єдина онука Софії Ротару, вона дочка Руслана Євдокименка та його дружини Світлани. У їх сім’ї також є син – старший брат Соні Анатолій. Сама Соня давно живе у Нью-Йорку, там вона вивчала дизайн, і продовжує свою модельну та блогерську кар’єру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що онука Софії Ротару Соня Євдокименко опублікувала в Instagram фото із Сен-Тропе. На знімку вона позує в красивій вечірній сукні.