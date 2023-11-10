Единственная внучка Ротару Соня Евдокименко в плаще на голое тело взбудоражила сеть (фото)

Красотка показала новую фотосессию

Единственная внучка легендарной артистки Софии Ротару 22-летняя Соня Евдокименко уже давно живет и строит модельную карьеру в Нью-Йорке. На днях девушка взбудоражила сеть новой фотосессии в которой позировала в нескромном образе.

В своем Instagram-профиле Соня Евдокименко опубликовала кадры из горячей фотосессии, на которых предстала в черном кожаном плаще на голое тело.

На одном из фото модель стоит в профиль, она приспустила плащ, оголив изящные плечи. Элегантности и аристократичности образу добавили роскошные блестящие серьги и аккуратная прическа, а на лице девушки насыщенный макияж и серьезный вид.

На еще одном фото Соня Евдокименко, как будто пытается прикрыть лицо плащом. При этом снимок черно-белый, а весь акцент фото на ее пронзительных глазах.

Девушка не стала подписывать снимки из новой фотосессии, зато поклонники тут же принялись комментировать фото и осыпать модель комплиментами и восхищенными комментариями.

Отметим, что Соня Евдокименко — единственная внучка Софии Ротару, она дочь Руслана Евдокименко и его жены Светланы. В их семье также есть сын — старший брат Сони Анатолий. Сама Соня давно живет в Нью-Йорке, там она изучала дизайн, и продолжает свою модельную и блогерскую карьеру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко опубликовала в Instagram фото из Сен-Тропе. На снимке она позирует в красивом вечернем платье.