Melovin назвав невиліковну хворобу, від якої страждає

Артист розповів про всі деталі свого діагнозу

Популярний український виконавець Melovin (Костя Бочаров), який напередодні повідомив шанувальників, що страждає від невиліковної хвороби, тепер назвав свій діагноз. Як виявилося, у артиста у 26 років виявили цукровий діабет.

Про це Костя повідомив у своїх Instagram-сторіс.

За словами артиста, у нього були проблеми з вагою, він то набирав масу, то знову худнув, і це завжди відображалося на обличчі. Вирішити проблему він хотів радикальним шляхом — видалити "грудки Біша". І саме там, під час здачі аналізів, лікарі виявили невиліковну хворобу.

"Я здав кров і випав в осад знатно. У мене цукровий діабет, MODY-типу, генетичний. А будь-який діабет починає з’їдати тебе зсередини, якщо ти не починаєш діяти, стопити його та за ним стежити", — розповів Melovin у своїх сторіс.

Співак подякував шанувальникам за підтримку та звернувся з закликом стежити за своїм здоров’ям та регулярно здавати аналізи та проходити обстеження.

Раніше "Телеграф" розповідав, Melovin чесно розповів, чому вирішив піти на Нацвідбір. Навіщо артисту "Євробачення-2024".