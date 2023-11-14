Melovin назвал неизлечимую болезнь, от которой страдает

Артист рассказал про все детали своего диагноза

Популярный украинский исполнитель Melovin (Костя Бочаров), который накануне сообщил поклонникам, что страдает от неизлечимой болезни, теперь назвал свой диагноз. Как оказалось, у артиста в 26 лет выявили сахарный диабет.

Об этом Костя сообщил в своих Instagram-сторис.

По словам артиста, у него были проблемы с весом, он то набирал массу, то снова худел, и это всегд аотображалось на лице. Решить проблему он хотел радикальным путем — удалить "комки Биша". И именно там, во время сдачи анализов врачи обнаружили неизлечимую болезнь.

"Я сдал кровь и выпал в осадок знатно. У меня сахарный диабет, MODY-типа, генетический. А любой диабет начинает съедать тебя изнутри, если ты не начинаешь действовать, стопить его и за ним следить", — рассказал Melovin в своих сторис.

Певец поблагодарил поклонников за поддержку и обратился с посылом следить за своим здоровьем и регулярно сдавать анализы и проходить обследования.

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