Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук розкрила правду, як ставляться до українців у Швейцарії

Телезірка вже кілька років мешкає на дві країни

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців із зірками", розповіла, як насправді ставляться до українських біженців у Швейцарії. За словами телезірки, не все так однозначно, і швейцарці мало знають про Україну та українців.

Про це Іванна Онуфрійчук, яка мешкає у Швейцарії, розповіла у своєму Instagram.

Телеведуча опублікувала миле фото та поділилася своїми спостереженнями та роздумами щодо ставлення до українців у Швейцарії. За її словами, у цій країні дуже звертають увагу на матеріальне становище українців, і якщо у сім’ї є машина, чи українки водять дітей на гуртки та купують новий одяг, то їх позбавляють допомоги від влади.

"Вони думають, що якщо є можливості утримувати машину, купувати одяг, водити дітей на гуртки, значить, це заможні українці і допомога їм не потрібна", — каже Іванна.

При цьому вона зауважила, що іноді машина — це єдине, що залишилося в українських родин після того, як розбомбили їхній дім в Україні. Проте місцева влада вимагає, щоб машину продали чи відправили назад в Україну, інакше позбавляють виплат та допомоги.

Онуфрійчук також розповіла, що іноземці, в тому числі швейцарці, мають не дуже правильне уявлення про українців. Адже наші люди вміють вести бізнес, вони є працездатними та талановитими.

"Тому я завжди всім говорю, що українці за кордоном — це певною мірою обличчя нашої нації. Потрібно поводитися гідно, хоч би якого статусу ти був, якщо ми хочемо, щоб нас поважали, підтримували і допомагали", — підсумувала Іванна Онуфрійчук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українська телеведуча Іванна Онуфрійчук похизувалась відпочинком у популярному готелі із жирафами. Телеведуча із чоловіком-іноземцем побували у 5-зірковому готелі в Кенії.