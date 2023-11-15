Ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук раскрыла правду, как относятся к украинцам в Швейцарии

Телезвезда уже несколько лет живет на две страны

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", рассказала, как на самом деле относятся к украинским беженцам в Швейцарии. По словам телезвезды, не все так однозначно, и швейцарцы мало знают об Украине и украинцах.

Об этом Иванна Онуфрийчук, которая живет в Швейцарии, рассказала в своем Instagram.

Телеведущая опубликовала милое фото и поделилась своими наблюдениями и размышлениями об отношении к украинцам в Швейцарии. По ее словам, в этой стране очень обращают внимание на материальное положение украинцев, и если в семье есть машина, или украинки водят детей на кружки и покупают новую одежду, то их лишают помощи от властей.

"Они думают, что раз есть возможности содержать машину, покупать одежду, водить детей на кружки, значит, это зажиточные украинцы и помощь им не нужна", — говорит Иванна.

При этом она отметила, что иногда машина — это единственное, что осталось у украинских семей после того, как разбомбили их дом в Украине. Однако местная власть требует, чтобы машину продали или отправили назад в Украине, иначе лишают выплат и помощи.

Онуфрийчук также рассказала, что у иностранцев, в том числе и у швейцарцев, не очень правильное представление об украинцам. Ведь наши люди умеют вести бизнес, они работоспособны и талантливы.

"Поэтому я всегда всем говорю, что украинцы за границей — это в определенной степени лицо нашей нации. Нужно вести себя достойно, какого бы статуса ты ни был, если мы хотим, чтобы нас уважали, поддерживали и помогали", — подытожила Иванна Онуфрийчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук похвасталась отдыхом в популярном отеле с жирафами. Телеведущая с мужем-иностранцем побывали в 5-звездочном отеле в Кении.