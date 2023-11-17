"Це не нуль, але туди прилітає": ведуча ТСН Соломія Вітвіцька розповіла про брата, який служить у ЗСУ (відео)

Телеведуча розповіла, що її брат з дружиною і її колишній чоловік зараз у ЗСУ

Популярна українська телеведуча та ведуча ТСН Соломія Вітвицька зізналася, що її брат із дружиною та колишній чоловік служать у Збройних силах України. А саме у протиповітряній обороні.

Про це телезірка зізналася в інтерв’ю Славі Дьоміну.

За словами Соломії, її брат бере участь у захисті українського неба від російських обстрілів.

"Мій брат готує безпосередньо літаки-винищувачі, які потім піднімаються в небо. Відповідно, постійно вони бувають у відрядженнях. Це все одно не "нуль" за мірками, не окопи, не шансі, але тим не менш туди прилітає. І насправді, гинуть і технічні працівники, і борттехніки, і пілоти, часто навіть на землі, бо полюють саме на літаки", — розповіла Соломія Вітвіцька.

За словами телеведучої, вона дуже переживає за брата та його дружину, проте вірить у краще.

Щодо колишнього чоловіка, то Вітвіцька знає, що він працює в Генштабі і перебуває у Києві. Телезірка каже, що підтримала його, коли він вирішив іти служити до Збройних сил України. Вона зазначила, що після розлучення вони зберегли дружні стосунки та продовжують спілкуватися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Соломія Вітвіцька відреагувала на критику за відверті вбрання в ефірах новин. Телеведуча прокоментувала свої відверті декольте в ефірі "ТСН".