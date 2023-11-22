MASHA FOKINA випустила новий кліп, в якому натякнула на розставання із близькою людиною (відео)
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Артистка представила нову пісню та кліп
Українська співачка MASHA FOKINA представила українцям новий трек "Просто так", у якому розкрила драму та переживання під час розставання з коханими. Як зазначила співачка, її нова пісня насамперед про те, що не може бути продовження у відносинах, де люди стали чужими та байдужими один до одного.
"Не потрібно триматися за спогади. Ми живемо тут і зараз – це наше життя. Це пісня про жінок, які продовжують жити у нещасливих стосунках, але не можуть зізнатися собі, що їхній час закінчився", — розповіла Маша Фокіна.
Як повідомили у прес-службі артистки, разом із піснею вийшов і новий кліп "Просто так". Над ним працювала режисерка Олена Вінярська, з якою Маша працює вперше.
"З Оленою ми знайомі багато років, але жодного разу не працювали як артист та режисер. Я довго шукала команду, з якою зніму відео на трек "Просто так". Випадково ми зустрілися з Оленою, вже за 15 хвилин домовилися. Зрозуміли один одного з півслова", — поділилася Маша Фокіна.
Варто зазначити, що автором слів та музики треку "Просто так" є Ангеліна Буковська.
До речі, незабаром MASHA FOKINA, яка зараз знаходиться у Києві, планує презентувати українцям свій новий альбом.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українська співачка Маша Фокіна зіткнулася з агресією росіян у Болгарії. Подробиці інциденту дівчина розкрила у своїх соцмережах.