MASHA FOKINA выпустила новый клип, в котором намекнула на расставание с близким человеком (видео)

Артистка представила новую песню и клип

Украинская певица MASHA FOKINA представила украинцам новый трек "Просто так", в котором раскрыла драму и переживания во время расставания с любимыми. Как отметила певица, ее новая песня в первую очередь о том, что не может быть продолжения в отношениях, где люди стали чужими и равнодушными друг другу.

"Не нужно держаться за воспоминания. Мы живем здесь и сейчас – это наша жизнь. Это песня о женщинах, которые продолжают жить в несчастливых отношениях, но не могут признаться себе, что их пора заканчивать", — рассказала Маша Фокина.

Как сообщили в пресс-службе артистки, вместе с песней вышел и новый клип "Просто так". Над ним работала режиссер Елена Винярская, с которой Маша работает впервые.

"С Еленой мы знакомы много лет, но ни разу не работали как артист и режиссер. Я долго искала команду, с которой сниму видео на трек "Просто так". Случайно мы встретились с Еленой, уже через 15 минут договорились. Поняли друг друга с полуслова", — поделилась Маша Фокина.

Стоит отметить, что автором слов и музыки трека "Просто так" является Ангелина Буковская.

К слову, очень скоро MASHA FOKINA, которая сейчас находится в Киеве, планирует презентовать украинцам свой новый альбом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская певица Маша Фокина столкнулась с агрессией россиян в Болгарии. Подробности инцидента девушка раскрыла в своих соцсетях.