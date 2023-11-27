"Раніше я був громадянином світу": Коля Сєрга зізнався, як його поміняла війна в Україні

Нещодавно артист для себе сказав "ні" мові агресора, він регулярно удосконалює знання української

Усі артисти, які поповнили лави ЗСУ та відчули на собі, що таке війна, окопи, побратими, дуже зросли ментально. Зокрема український співак і телеведучий Коля Сєрга, який після 24 лютого пішов на фронт, а нині очолює "Культурний десант", розповів про світоглядні зміни після повномасштабного вторгнення росії.

Знаменитість у інтервʼю для YouTube-каналу "Розмова" пригадав, що до війни він вважав себе "громадянином світу" і планував жити за межами України. Наразі ж Сєрга стверджує, що відчуває свою ідентичність та велику любов до рідної землі.

Сєрга почав спілкуватися українською, і це було для нього раптовим безкомпромісним рішенням. Знаменитість наголосив: "В Лос-Анджелес їздив навчатися – хотів там залишитися спочатку. А тут я зрозумів, що в мене є країна, в мене є люди, без яких я не хочу бути. Я навіть після перемоги не хочу нікуди. Це, напевно, про любов. Про ставлення до своєї країни".

Усе своє життя Сєрга був російськомовним і не бачив в цьому жодних проблем. Утім, наразі артист для себе сказав "ні" мові агресора, він регулярно удосконалює знання рідної мови.

Сама мовна трансформація для артиста давалася непросто. Але рішення прийшло одразу. "Тобто не було такого, що у понеділок я спілкуюся українською, у вівторок знов російською. Ні, я сказав собі: "Все, я переходжу на українську мову". Я ходив бекав-мекав. Робив це для того, аби відчувати неповноцінність у висловленні своїх думок. І саме це спонукало мене більше читати, працювати з інтонаціями, розширювати свій словниковий запас. Але саме рішення було моментальним", – пригадав співак.

Музикант не приховує, що сам процес навчання був нелегким. Сєрга досі відчуває підвішені моменти, коли йдеться про написання віршів чи пісень. Проте він налаштований рішуче та планує примножувати свої знання та удосконалювати мову.

Варто сказати, що Сєрга раніше дотримувався думки, що "мова ні в чому не винна" і її не варто забороняти. Але згодом артист все-таки поміняв свою позицію щодо російської, також він активно виступав за процеси декомунізації та знесення пам’ятників Пушкіну.

Раніше "Телеграф" писав про артиста Сашка Положинського та його думки стосовно знаменитостей, які почали розмовляти українською після 24 лютого 2022 року.