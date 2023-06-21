Положинський з "Тартака" розповів, чому вирішив вступити до лав ЗСУ

Артист розумів, що треба щось робити

Лідер гурту "Тартак", співак та музикант Олександр Положинський один із тих зірок українського шоубізнесу, який відклав убік музичні інструменти та взяв до рук зброю, щоб захищати Україну. Зазначимо, що він вступив до лав територіальної оборони ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

Про те, чому він так вирішив, Олександр розповів в інтерв’ю у рамках проєкту Страткому "Наші на фронті". Зазначимо, що зараз Положинський – солдат 47-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

"Я багато прочитав історичні, науково-популярні книги, розумів, що це все не станеться так просто, тільки гібридною війною. Рано чи пізно вони це зроблять. У мене було відчуття, що воно наближається, це вже було написано неоновими літерами на кожному. Я розумів, що треба щось робити», — поділився своїми думками музикант.

Щоб знайти відповіді на свої запитання, Положинський прийняв рішення піти до Територіальної оборони, адже вважав, що для служби у ЗСУ "занадто старий і недостатньо підготовлений". Також зізнається, що не вірив, що росія розпочне наступ у лютому, думав, що він матиме кілька місяців, щоб підготуватися та освоїти військовий вишкіл.

"В принципі, я вважаю, що це дуже важливий компонент нашої оборони. Шкода тільки, що трохи пізно ми почали її формувати. Якби вона була краще підготовлена ​​до початку цього масштабного вторгнення, то москалям з нами ще важче було б" - додав Положинський.

Відзначимо, що музикант пройшов навчання у Латвії, де опанував спеціальність командир відділення легкої піхоти.

Раніше "Телеграф" писав, що Олександр Положинський написав нову пісню, яку присвятив українським волонтерам, які активно допомагають українським бійцям у війні з росією.

Крім цього ми писали, що Положинський ділився з якими труднощами йому довелося стикатися на передовій, а також про своє бойове "хрещення".