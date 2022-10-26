Положинський зізнався, чи вірить у щирість артистів, які перейшли на українську після 24 лютого: "Вони так би і не зрозуміли"

Музикант вдячний усім артистам, які почали співати українською.

Популярний український співак, колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який з початку повномасштабного російського вторгнення служить у 47-му окремому штурмовому батальйоні ЗСУ, розповів, що думає про тих артистів, які тільки після 24 лютого повністю перейшли українською мовою, як у побуті, і у творчості.

Своєю думкою музикант поділився в інтерв’ю "Еспресо". Положинський вірить їм, і вірить у те, що вони роблять це щиро, від щирого серця, яке сповнене любові до своєї батьківщини — до України.

"Я думаю, що якби не всі ці страшні потрясіння, які пережили всі ми в останні дні лютого, у перші дні березня, можливо, всі ці люди, або більшість з них, так би і не зрозуміли, в чому вони помилялися. Але зараз я вважаю, що більшість із них перейшли українською мовою у спілкуванні, українською мовою виконання своїх пісень, змінили свої імена — вони роблять це щиро, без кон’юнктурних міркувань, з великою любов’ю до України, і в результаті – розуміння, усвідомлення багатьох своїх помилок., і, можливо, навіть своєї провини частково", — зазначив артист.

Також, попри те, що не всі пісні, які вони випускають зараз, артистові подобаються, він не хоче нікого зі своїх колег дорікати. Тим більше, що багато треків справді класні та чіпляють за живе.

"Я вірю в їхню щирість, і я не хочу нікому з них зараз дорікати. Можливо, нам колись доведеться це зробити або всім їм, або деяким з них, але зараз я, наприклад, вдячний усім моїм колегам і колежанкам, які почали співати українською мовою, за цей дуже важливий творчий крок” – додав музикант.

Раніше "Телеграф" писав, що Олександр Положинський написав нову пісню, яку присвятив українським волонтерам, які активно допомагають українським бійцям у війні з Росією.