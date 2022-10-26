Воюющий в ВСУ Положинский признался, верит ли в искренность артистов, перешедших на украинский после 24 февраля: "Они так бы и не поняли"

Музыкант благодарен всем артистам, которые начали петь на украинском языке.

Популярный украинский певец, бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который с начала полномасштабного российского вторжения служит в 47-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ, рассказал, что думает про тех артистов, которые только после 24 февраля полностью перешли на украинский язык, как в быту, так и в творчестве.

Своим мнением музыкант поделился в интервью изданию "Эспрессо". Положинский верит им, и верит в то, что они делают это искренне, от всего сердца, которое полно любви к своей родине — к Украине.

"Я думаю, что если бы не все эти страшные потрясения, которые пережили все мы в последние дни февраля, в первые дни марта, возможно все эти люди, или большинство из них, так бы и не поняли, в чем они ошибались. Но сейчас я считаю, что большинство из них перешли на украинский язык в общении, на украинский язык исполнения своих песен, изменили свои имена — они делают это искренне. Без конъюнктурных соображений, с большой любовью к Украине. И в результате – понимание, осознание многих своих ошибок, и, возможно, даже своей вины частично" — отметил артист.

Также, несмотря на то, что не все песни, которые они выпускают сейчас, артисту нравятся, он не хочет никого из своих коллег упрекать. Тем более, что многие треки действительно классные и цепляют за живое.

"Я верю в их искренность, и я не хочу никому из них сейчас упрекать. Возможно нам когда-нибудь придется это сделать или всем им, или некоторым из них, но сейчас я, например, благодарен всем моим коллегам, которые начали петь на украинском языке, за этот очень важный творческий шаг" — добавил музыкант.

Ранее "Телеграф" писал, что Александр Положинский написал новую песню, которую посвятил украинским волонтерам, которые активно помогают украинским бойцам в войне с рф.