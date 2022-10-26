Воюющий в рядах ВСУ Положинский рассказал о своем боевом "крещении": "У меня есть печальный опыт"

Артист рассказал, с какими трудностями ему пришлось и приходится сталкиваться на передовой.

Украинский музыкант и бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который ранее растрогал сеть трогательным стихом о защитниках Мариуполя — бойцах на "Азовстали", признался, что за восемь месяцев войны у него еще не было "боевого крещения". Более того, ему ни разу не удавалось стрелять, однако груз военного опыта за его плечами остаточно большой.

О том, что он пережил за время пребывания на фронте, артист рассказал в интервью изданию "Эспрессо". Музыкант отметил, что помимо боевого на передовой можно набраться и многих других "крещений". У него есть как минимум "крещение обстрелами".

Положинский рассказал, что за 10 дней, которые о и его батальон были на передовой, ему не удавалось ни разу стрелять, однако их "крыли" много раз. Обстреливали из минометов, танков, прилетали ракеты, а некоторых ребят, которые стояли на других позициях, обстреливали также с самолетов и вертолетов.

"Нам самим повоевать не удалось, потому что нас только издалека крыли. Только ребята из 2-й роты нормально повоевали. А у меня есть только опыт пребывания под обстрелами, у меня есть опыт копания укрытия, у меня есть опыт укрывательства во время обстрелов, у меня есть печальный опыт переноса раненых и погибших, но боевого опыта пока нет" — признался музыкант.

Ранее "Телеграф" писал, что Александр Положинский написал новую песню, которую посвятил украинским волонтерам, которые активно помогают украинским бойцам в войне с рф.