"У меня сгорело все": воюющий в рядах ВСУ Положинский попал под обстрел

Артист просит волонтеров помочь ему и его сослуживцам.

Украинский музыкант и бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который ранее растрогал сеть трогательным стихом о защитниках Мариуполя — бойцах на "Азовстали", сообщил своим поклонникам тревожную новость. Он вместе с бойцами, с которыми служит в ВСУ, попал под обстрел.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Инстаграм. Положинский отметил, что с ним все в порядке, и сейчас он пока не на фронте, однако сгорел автомобиль со всеми их вещами.

"Со мной все хорошо, все хорошо и с выходящими вместе со мной. Вышли слаженно и организованно, никто из наших не пострадал. Но сгорел автомобиль с вещами. У меня да еще у многих ребят сгорело все, у других – только часть вещей" — отметил артист.

Положинский отметил, что сильно пострадала техника, особенно автомобили и генераторы: часть уничтожена, часть выведена из строя, а что-то удерживается "из последних сил".

Также музыкант обратился к волонтерам за помощью. Он отметил, что у него еще остались средства, собранные ранее, однако их не хватить для того, чтобы покрыть сейчас все нужды его подразделения. Напомним, что служит Положинский, в 47-м отдельном батальоне, созданном из добровольцев Киевской области.

Ранее "Телеграф" писал, что Александр Положинский написал новую песню, которую посвятил свой украинским волонтерам, которые активно помогают украинским бойцам в войне с рф.