"У мене згоріло все": Положинський, що воює в лавах ЗСУ, потрапив під обстріл

Артист просить волонтерів допомогти йому та його товаришам по службі.

Український музикант та колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який раніше зворушив мережу зворушливим віршем про захисників Маріуполя — бійців на "Азовсталі", повідомив своїм шанувальникам тривожну новину. Він разом із бійцями, з якими служить у ЗСУ, потрапив під обстріл.

Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі. Положинський зазначив, що з ним усе гаразд, і зараз він поки що не на фронті, проте згорів автомобіль з усіма їхніми речами.

"Зі мною все добре, все добре і з тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено і організовано, ніхто з наших не постраждав. Але згорів автомобіль з речами. У мене та ще у багатьох хлопців згоріло все, в інших — тільки частина речей" — наголосив артист.

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Положинський зазначив, що сильно постраждала техніка, особливо автомобілі та генератори: частину знищено, частину виведено з ладу, а щось утримується "з останніх сил".

Також музикант звернувся до волонтерів за допомогою. Він зазначив, що в нього ще залишилися кошти, зібрані раніше, однак їх не вистачить для того, щоб покрити наразі всі потреби його підрозділу. Нагадаємо, що служить Положинський, у 47-му окремому батальйоні, створеному із добровольців Київської області.

Раніше "Телеграф" писав, що Олександр Положинський написав нову пісню, яку присвятив свій українським волонтерам, які активно допомагають українським бійцям у війні з рф.