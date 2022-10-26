Положинський, що воює в лавах ЗСУ, розповів про своє бойове "хрещення": "У мене є сумний досвід"

Артист розповів, з якими труднощами йому довелося і доводиться стикатися з передовою.

Український музикант і колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який раніше зворушив мережу зворушливим віршем про захисників Маріуполя — бійців на "Азовсталі", зізнався, що за вісім місяців війни він ще не мав "бойового хрещення". Щобільше, йому жодного разу не вдавалося стріляти, проте тягар військового досвіду за його плечима залишився великим.

Про те, що він пережив протягом перебування на фронті, артист розповів в інтерв’ю виданню "Еспресо". Музикант зазначив, що окрім бойового на передовій можна набратися і багатьох інших "хрещень". Він має як мінімум "хрещення обстрілами".

Положинський розповів, що за 10 днів, які про та його батальйон були на передовій, йому не вдавалося жодного разу стріляти, проте їх "крили" багато разів. Обстрілювали з мінометів, танків, прилітали ракети, а деяких хлопців, які стояли на інших позиціях, також обстрілювали з літаків і гелікоптерів.

"Нам самим повоювати не вдалося, бо нас тільки здалеку крили. Тільки хлопці з 2-ї роти нормально повоювали. А в мене є лише досвід перебування під обстрілами, у мене є досвід копання укриття, у мене є досвід приховування під час обстрілів, у мене є сумний досвід перенесення поранених і загиблих, але бойового досвіду поки що немає", — зізнався музикант.

Раніше "Телеграф" писав, що Олександр Положинський написав нову пісню, яку присвятив українським волонтерам, які активно допомагають українським бійцям у війні з рф.