Положинский из "Тартака" рассказал, почему решил вступить в ряды ВСУ

Артист понимал, что нужно что-то делать

Лидер группы "Тартак", певец и музыкант Александр Положинский один из тех звезд украинского шоу-бизнеса, который отложил в сторону музыкальные инструменты и взял в руки оружие, чтобы защищать Украину. Отметим, что он вступил в ряды территориальной обороны еще до начала полномасштабного российского вторжения.

О том, почему он так решил, Александр рассказал в интервью в рамках проекта Страткома "Наши на фронте". Отметим, что сейчас Положинский - солдат 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.

"Я много прочитал исторические, научно-популярные книги, понимал, что это все не произойдет так просто, только гибридной войной. Рано или поздно они это сделают. У меня было ощущение, что вот оно приближается, это уже было написано неоновыми буквами на каждом перекрестке. Я понимал, что нужно что-то делать" — поделился своими мыслями музыкант.

Чтобы найти ответы на свои вопросы, Положинский приял решение пойти в Территориальную оборону, ведь считал что для службы в ВСУ "слишком стар и недостаточно подготовлен". Также признается, что не верил, что россия начнет наступление в феврале, думал, что у него будет несколько месяцев, чтобы подготовиться и освоить военную подготовку.

"В принципе, я считаю, что это очень важный компонент нашей обороны. Жаль только, что немного поздно мы начали ее формировать. Если бы она была лучше подготовлена ​​к началу этого масштабного вторжения, то москалям с нами еще труднее было бы" — добавил Положинский.

Отметим, что музыкант прошел обучение в Латвии, где овладел специальностью командир отделения легкой пехоты.

Ранее "Телеграф" писал, что Александр Положинский написал новую песню, которую посвятил украинским волонтерам, которые активно помогают украинским бойцам в войне с рф.

Помимо этого мы писали, что Положинский делился с какими трудностями ему пришлось и сталкиваться на передовой, а также о своем боевом "крещении".