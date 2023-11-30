Телеведуча Нікітюк перевтілилася в Роксолану: фанати в захваті від її іміджу (відео)
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Українська телеведуча і журналістка Леся Нікітюк вразила шанувальників новим іміджем
36-річна телеведуча Леся Нікітюк часто експериментує зі стилем, кольорами волосся, зірка завжди відкрито спілкується з шанувальниками та публікує нові світлини у соцмережах. Леся ділиться своїми планами, мріями, підтримує українців та українських військових.
А сьогодні знаменитість на сторінці в Instagram розмістила відео з гримерки, де вона сидить у кріслі з новою зачіскою. Леся коротко зазначила: "Роксолеся, сучасне століття. Скоро".
Зірка обрала рудий колір волосся, що нагадує полум’я. Шанувальникам дуже сподобались зміни іміджу Лесі, вони обсипали її дотепними компліментами та доброзичливими коментарями.
- "Лесю, ви б той гарем перетоптали своїми шикарними ногами".
- "Я вважаю дуже дивним, що Леся досі не знімалась у кіно".
- "З такою Роксолесею можна йти у похід на загарбників – щоб вони там всі згоріли".
- "Чекаємо в кіно".
- "Неочікувано! Але як тобі личить ця роль!"
- "З таким перевтіленням Вам зіграти би суперрозвідницю або потрійного агента".
Раніше "Телеграф" писав, що Леся Нікітюк та інші українські зірки поділилися шкільними світлинами. Деяких артистів просто не впізнати, а хтось змінився лише трохи.