Телеведуча Нікітюк перевтілилася в Роксолану: фанати в захваті від її іміджу (відео)

Українська телеведуча і журналістка Леся Нікітюк вразила шанувальників новим іміджем

36-річна телеведуча Леся Нікітюк часто експериментує зі стилем, кольорами волосся, зірка завжди відкрито спілкується з шанувальниками та публікує нові світлини у соцмережах. Леся ділиться своїми планами, мріями, підтримує українців та українських військових.

А сьогодні знаменитість на сторінці в Instagram розмістила відео з гримерки, де вона сидить у кріслі з новою зачіскою. Леся коротко зазначила: "Роксолеся, сучасне століття. Скоро".

Зірка обрала рудий колір волосся, що нагадує полум’я. Шанувальникам дуже сподобались зміни іміджу Лесі, вони обсипали її дотепними компліментами та доброзичливими коментарями.

Руда Леся - це просто вогонь

"Лесю, ви б той гарем перетоптали своїми шикарними ногами".

"Я вважаю дуже дивним, що Леся досі не знімалась у кіно".

"З такою Роксолесею можна йти у похід на загарбників – щоб вони там всі згоріли".

"Чекаємо в кіно".

"Неочікувано! Але як тобі личить ця роль!"

"З таким перевтіленням Вам зіграти би суперрозвідницю або потрійного агента".

Раніше "Телеграф" писав, що Леся Нікітюк та інші українські зірки поділилися шкільними світлинами. Деяких артистів просто не впізнати, а хтось змінився лише трохи.