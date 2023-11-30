Телеведущая Никитюк превратилась в Роксолану: фанаты в восторге от ее имиджа (видео)

Украинская телеведущая и журналистка Леся Никитюк поразила поклонников новым имиджем

36-летняя телеведущая Леся Никитюк часто экспериментирует со стилем, цветами волос, звезда всегда открыто общается с поклонниками и публикует новые фотографии в соцсетях. Леся делится своими планами, мечтами, поддерживает украинцев и военных.

А сегодня знаменитость на странице в Instagram разместила видео из гримерки, где она сидит в кресле с новой прической. Леся коротко отметила: "Роксолеся, современный век. Скоро".

Звезда выбрала рыжий цвет волос, напоминающий пламя. Поклонникам очень понравилось изменение имиджа Леси, они осыпали ее остроумными комплиментами и доброжелательными комментариями.

Рыжая Леся – это просто огонь

"Лесь, вы бы этот гарем перетоптали своими шикарными ногами".

"Я считаю очень странным, что Леся до сих пор не снималась в кино".

"С такой Роксолесей можно идти в поход на захватчиков – чтобы они там все сгорели".

"Ждем в кино".

"Неожиданно! Но как тебе подходит эта роль!"

"С таким перевоплощением Вам сыграть суперразведчицу или тройного агента".

Ранее "Телеграф" писал, что Леся Никитюк и другие украинские звезды поделились школьными фотографиями. Некоторых артистов просто не узнать, а кто-то изменился совсем немного.