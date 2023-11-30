Телеведущая Никитюк превратилась в Роксолану: фанаты в восторге от ее имиджа (видео)
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Украинская телеведущая и журналистка Леся Никитюк поразила поклонников новым имиджем
36-летняя телеведущая Леся Никитюк часто экспериментирует со стилем, цветами волос, звезда всегда открыто общается с поклонниками и публикует новые фотографии в соцсетях. Леся делится своими планами, мечтами, поддерживает украинцев и военных.
А сегодня знаменитость на странице в Instagram разместила видео из гримерки, где она сидит в кресле с новой прической. Леся коротко отметила: "Роксолеся, современный век. Скоро".
Звезда выбрала рыжий цвет волос, напоминающий пламя. Поклонникам очень понравилось изменение имиджа Леси, они осыпали ее остроумными комплиментами и доброжелательными комментариями.
- "Лесь, вы бы этот гарем перетоптали своими шикарными ногами".
- "Я считаю очень странным, что Леся до сих пор не снималась в кино".
- "С такой Роксолесей можно идти в поход на захватчиков – чтобы они там все сгорели".
- "Ждем в кино".
- "Неожиданно! Но как тебе подходит эта роль!"
- "С таким перевоплощением Вам сыграть суперразведчицу или тройного агента".
Ранее "Телеграф" писал, что Леся Никитюк и другие украинские звезды поделились школьными фотографиями. Некоторых артистов просто не узнать, а кто-то изменился совсем немного.