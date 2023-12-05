Лідер "Бумбокса" Хливнюк пояснив колегам, чому війна стосується кожного

Артист пригадав, як вожді Ленін і Сталін розстрілювали кобзарів

Відомий український музикант Андрій Хливнюк нещодавно потролив вокаліста гурту "Звірі", який підтримав російських загарбників. А тепер Андрій, який служить в ЗСУ, пригадав трагічну сторінку в історії України, повʼязану з українськими кобзарями, аби "достукатися" до артистів, які вважають, що вони "поза політикою".

Про це лідер гурту "Бумбокс" написав на сторінці в Instagram. Тоталітарна радянська влада всіляко намагалася знищити сліпих співців як "невиправний націоналістичний елемент", адже символізували вони культуру та несли традиції.

За радянських часів будь-які прояви любові до українськості каралися. Хливнюк пояснив артистам, які вважають, що творчість має бути "поза політикою", чому війна торкнулася кожного.

Артист пригадав, як вожді пролетаріату розстрілювали кобзарів, а кобзи, бандури та ліри спалювали, замінюючи їх на балалайки та гармошки. Хливнюк наголосив, що культура ніколи не була поза політикою. Саме на культурному рівні усі диктатури знищували українців, намагаючись "вбити" нашу ідентичність.

Хливнюк добре знає історію

Подібні процеси відбуваються зараз. росія, яка продовжує традиції СРСР, не змінилася, а на місце Леніна й Сталіна прийшов новий вождь – Володимир Путін.

"Так званим артистам, що поза політикою, і тим, хто не може тримати зброю через переконання своєї творчої натури, бажаючим змінити світ своїм мистецтвом, вчіть історію. У 1918 році маніяк з позивним ленін видав наказ про заборону жебрацтва і зобовʼязав не брати кобзарів у заручники. За рішенням трійок – розстрілювати", – написав Хливнюк.

Протягом десятків років кобзарів переслідували та вбивали, а памʼять про них намагалися спотворити. На щастя, зараз ці трагічні сторінки нашої історії стають більш відомими, даючи зрозуміти, що війна росії проти України триває не два і не девʼять років, а століттями.

Раніше "Телеграф" писав, що Андрій Хливнюк відверто висловився про російських артистів, з якими співпрацював. Гурт "Бумбокс" був дуже популярний в Росії, а солістові навіть присвоювали музичні нагороди.