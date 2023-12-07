20 років тому: Віталій Козловський засвітив архівне фото

Артист показав себе у вісімнадцятирічному віці

Український співак Віталій Козловський, який нині боронить Україну від російських загарбників, потішив фанатів архівним контентом. Він оприлюднив рідкісні світлини.

Артист на своїй сторінці в Instagram показав себе вісімнадцятирічним. На фото молодий виконавець має волосся до плечей, а поруч з ним — молода дизайнерка Ірина Джус, яку просто не впізнати.

Архівне фото було зроблене 20 років тому. Артист тоді робив лише перші кроки на українській сцені. 2003 року Козловський вже був дуже популярним та здобув прихильність шанувальників на музичних проєктах "Караоке на Майдані" та "Шанс".

Віталій Козловський з давньою подругою

"20 років тому! Тоді я ще не знав, що на мене чекає попереду", — висловився Козловський.

Раніше "Телеграф" писав, що артист Віталій Козловський служив на сході, а нещодавно його перевели до однієї з частин Києва. Ця новина дуже потішила передусім родину знаменитості.