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Відомий комік Макс Аміні підняв на сміх росіянку на своєму концерті (відео)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Комік підтримує Україну та українців Новина оновлена 08 грудня 2023, 14:45
Комік підтримує Україну та українців. Фото instagram.com/maxcomedian

Артист попросив вибачення в українки за вторгнення в її країну

Гумористи на сцені — це дуже потужна зброя, ядже вони тримають увагу мільйонів людей. Зокрема нещодавно гуморист Максим Галкін співав українською в Польщі, підтримуючи українців у боротьбі з країною-агресоркою.

А відомий іранський та американський комік, сценарист та режисер Макс Аміні, за яким стежить безліч людей з різних куточків світу, осоромив глядачку на концерті, дізнавшись її національність. Відео зі стендапу зʼявилося на сторінці гумориста в Instagram.

Спілкуючись з шанувальниками, він познайомився з парою єгиптянина та громадянки рф Анни, а згодом заговорив з українкою, до якої був позитивно налаштований.

Артист попросив вибачення в українки за вторгнення в її країну замість росіянки, яка натомість коротко заявила, що війна – це погано.

Аміні побачив, що в першому ряду сиділи єгиптянин на імʼя Міна з російською подружкою Анною. Громадянка країни-терористки чомусь заявила, що "міна" в російській мові означає вибуховий пристрій, а це спровокувало хвилю жартів про російський народ.

Артист осоромив росіянку

Гуморист запитав у жінки, чи соромно їй через війну в Україні, а згодом додав, що росіяни є жахливими людьми та подякував за розмову.

Артист геть помінявся, коли в залі одна з глядачок розповіла, що приїхала з України.

"Радий вас бачити. Я лише хочу перепросити за вторгнення", – наголосив Макс Аміні, вказуючи рукою на попередню співрозмовницю.

Раніше "Телеграф" писав, що гуморист Максим Галкін висміяв недолугу пропаганду росії щодо своєї орієнтації. Шоумен зірвав бурхливі оплески.

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#Війна в Україні #Найбільший шоумен #Гуморист