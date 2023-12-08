Известный комик Макс Амини поднял на смех россиянку на своем концерте (видео)

Артист попросил прощения у украинки за вторжение в ее страну

Юмористы на сцене — это очень мощное оружие, потому что они держат внимание миллионов людей. В частности, недавно юморист Максим Галкин пел на украинском в Польше, поддерживая украинцев в борьбе со страной-агрессором.

А известный иранский и американский комик, сценарист и режиссер Макс Амини, за которым следит множество людей из разных уголков мира, посрамил зрительницу на концерте, узнав ее национальность. Видео со стендапа появилось на странице юмориста в Instagram.

Общаясь с поклонниками, он познакомился с парой египтянина и гражданки россии Анны, а впоследствии заговорил с украинкой, к которой был позитивно настроен.

Артист попросил прощения у украинки за вторжение в ее страну вместо россиянки, которая коротко заявила, что война – это плохо.

Амин увидел, что в первом ряду сидели египтянин по имени Мина с русской подружкой Анной. Гражданка страны-террористки почему-то заявила, что "мина" в русском языке означает взрывное устройство, а это спровоцировало волну шуток о россиянах.

Артист посрамил россиянку

Юморист спросил у женщины, стыдно ли ей из-за войны в Украине, а затем добавил, что россияне являются ужасными людьми и поблагодарил за разговор.

Артист совсем поменялся, когда в зале одна из зрительниц рассказала, что приехала из Украины.

"Рад вас видеть. Я только хочу извиниться за вторжение", — подчеркнул Макс Амини, указывая рукой на предыдущую собеседницу.

Ранее "Телеграф" писал, что юморист Максим Галкин высмеял бестолковую пропаганду россии относительно своей ориентации. Шоумен сорвал бурные аплодисменты.