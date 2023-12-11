Співак Олег Кензов виїхав з України? Що відомо про діяльність артиста (фото)

Артист перебуває за межами України та постійно подорожує

Український співак Олег Кензов, який став відомий завдяки шоу "Х-фактор", на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну продемонстрував проукраїнську позицію. Він займався волонтерською справою, організовував благодійні концерти, а також відкрито висловлювався про війну.

Згодом стало відомо, що артист виїхав за межі України, відтоді виконавець постійно змінює місце перебування. На сторінці в Instagram можна побачити чимало кадрів, зроблених у різних куточках світу.

Підписники цікавляться, як артисту вдалося виїхати під час війни

Коли Кензова запитували, як йому вдалося виїхати за межі України під час війни, артист відповідав, що він виїхав у межах концертної діяльності.

Кензов у Парижі

Подорожуючи різними країнами, чоловік активно займається музикою та випускає нові кліпи переважно російською мовою. Нещодавно артист потішив шанувальників композицією "Я целую твои щеки". У ролику чоловік гарно проводить час на розкішній яхті.

Підписники не стали приховувати свого обурення та прокоментували прем'єру артиста російською.

"Чому мені так неприємно дивитися на те, як український мужик зараз кайфує на яхті та розмовляє окупантською мовою?".

"Олег, я думаю ти знав, що захвату нова пісня російською мовою не викличе. Відео гарне, але пісня розрахована на російську аудиторію в караоке барі або на іншій п'яній вечірці".

"Після одного коментаря з росії про те, що "Алєжка – красавчєг, ми єго тут слушаєм вавсю" уже варто було б зупинитися. Але гроші, традиційно, важливіші".

Останнім часом Кензов виконує пісні винятково російською. І це викликає обурення у багатьох підписників.

Кензов - "справжній джигіт"

Блогер Богдан Беспалов неодноразово критикував артиста. "Хто і як випускає Олега Кензова знімати розкішні кліпи на яхтах під час повномасштабного вторгнення. Зашкварник, який відпрацьовує проросійську культуру. Хто ці слухачі Кензова?" — дивувався Беспалов.

Хоча Кензов періодично у соцмережах розміщує пости, присвячені війні. Він закликає збирати кошти для військових, а також ділиться інформацією про друга, який нині служить у ЗСУ.

Олег Кензов став упізнаваним артистом після участі у другому сезоні шоу "Х-фактор". Його пісні "По кайфу" та "Ракета-бомба-петарда" стали дуже популярними. Також Олег спробував себе в ролі ведучого четвертого сезону реаліті-шоу "Кохання на виживання" на "Новому каналі".

Кензов з дружиною Наталією

У 2012 році він одружився з Анастасією Полубесовою. У пари народилася донька Евеліна, а вже 2014-го закохані розлучилися.

Кензов довго не нудьгував і 2015-го одружився з Наталією, відомою в Україні як DJ Madonna. Шлюб протривав три роки. Наталія жалілася, що стосунки зі співаком були дуже важкими, адже чоловік її постійно принижував. Сам артист заперечував звинувачення колишньої у свій бік.

"Це неправда. Це абсолютна брехня і я ще не чув жодного разу, щоб колишня якась дружина говорила щось нормальне про чоловіка, який її кинув… Злість. Злість, розумієте … Пішов від неї і не помер", — переконував Олег.

Раніше "Телеграф" писав, що Олег Кензов потрапив до списку найжаданіших холостяків. Мільйони українок мріють про цих чоловіків.