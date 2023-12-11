Співак Олег Кензов виїхав з України? Що відомо про діяльність артиста (фото)
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Артист перебуває за межами України та постійно подорожує
Український співак Олег Кензов, який став відомий завдяки шоу "Х-фактор", на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну продемонстрував проукраїнську позицію. Він займався волонтерською справою, організовував благодійні концерти, а також відкрито висловлювався про війну.
Згодом стало відомо, що артист виїхав за межі України, відтоді виконавець постійно змінює місце перебування. На сторінці в Instagram можна побачити чимало кадрів, зроблених у різних куточках світу.
Коли Кензова запитували, як йому вдалося виїхати за межі України під час війни, артист відповідав, що він виїхав у межах концертної діяльності.
Подорожуючи різними країнами, чоловік активно займається музикою та випускає нові кліпи переважно російською мовою. Нещодавно артист потішив шанувальників композицією "Я целую твои щеки". У ролику чоловік гарно проводить час на розкішній яхті.
Підписники не стали приховувати свого обурення та прокоментували прем'єру артиста російською.
- "Чому мені так неприємно дивитися на те, як український мужик зараз кайфує на яхті та розмовляє окупантською мовою?".
- "Олег, я думаю ти знав, що захвату нова пісня російською мовою не викличе. Відео гарне, але пісня розрахована на російську аудиторію в караоке барі або на іншій п'яній вечірці".
- "Після одного коментаря з росії про те, що "Алєжка – красавчєг, ми єго тут слушаєм вавсю" уже варто було б зупинитися. Але гроші, традиційно, важливіші".
Останнім часом Кензов виконує пісні винятково російською. І це викликає обурення у багатьох підписників.
Блогер Богдан Беспалов неодноразово критикував артиста. "Хто і як випускає Олега Кензова знімати розкішні кліпи на яхтах під час повномасштабного вторгнення. Зашкварник, який відпрацьовує проросійську культуру. Хто ці слухачі Кензова?" — дивувався Беспалов.
Хоча Кензов періодично у соцмережах розміщує пости, присвячені війні. Він закликає збирати кошти для військових, а також ділиться інформацією про друга, який нині служить у ЗСУ.
Олег Кензов став упізнаваним артистом після участі у другому сезоні шоу "Х-фактор". Його пісні "По кайфу" та "Ракета-бомба-петарда" стали дуже популярними. Також Олег спробував себе в ролі ведучого четвертого сезону реаліті-шоу "Кохання на виживання" на "Новому каналі".
У 2012 році він одружився з Анастасією Полубесовою. У пари народилася донька Евеліна, а вже 2014-го закохані розлучилися.
Кензов довго не нудьгував і 2015-го одружився з Наталією, відомою в Україні як DJ Madonna. Шлюб протривав три роки. Наталія жалілася, що стосунки зі співаком були дуже важкими, адже чоловік її постійно принижував. Сам артист заперечував звинувачення колишньої у свій бік.
"Це неправда. Це абсолютна брехня і я ще не чув жодного разу, щоб колишня якась дружина говорила щось нормальне про чоловіка, який її кинув… Злість. Злість, розумієте … Пішов від неї і не помер", — переконував Олег.
Раніше "Телеграф" писав, що Олег Кензов потрапив до списку найжаданіших холостяків. Мільйони українок мріють про цих чоловіків.