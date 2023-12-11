Російський режисер Андрій Кавун пішов воювати на боці України

Режисер Андрій Кавун повернувся з країни-агресорки та пішов на війну захищати свою країну

Нещодавно український актор серіалу "Спіймати кайдаша" Ярослав Безкоровайний вступив до лав ЗСУ. Відомий український та російський режисер Андрій Кавун також пішов боронити Україну від російських окупантів.

У проєкті "Різні люди" актор Богдан Бенюк пригадав, що Андрій Кавун був дуже затребуваним у росії. Завдяки іронічному бойовику "Полювання на піранью" та історичній драмі "Кандагар" Кавун став упізнаваним.

Дізнавшись про дії агресора в Україні, режисер повернувся та пішов на війну захищати свою країну від російських окупантів.

"Андрій Кавун, режисер, в якого я знімався, зараз воює в українській армії, знявши вісім фільмів в росії. Самодостатній режисер, він кинув це все, переїхав сюди і пішов воювати. У мене слів не було, я коли телефоном з ним говорив і поїхав потім до нього у військову частину, там зустріч зробив. І відкрив його для своїх, бо в батальйоні ніхто не знав, чим він займався", — пригадав Бенюк.

Богдан Бенюк додав, що Андрій Кавун не прагнув вихвалятися своїми режисерськими роботами в батальйоні, бо мав на меті передусім служити та бути корисним.

Згодом він зателефонував Бенюку і сказав: "Пане Богдане, ви зробили мене героєм нашого батальйону".

Бенюк додав, що після того, як він розповів побратимам Андрія Кавуна, ким він був у мирному житті, то режисеру дали змогу писати сценарії та фіксувати все, що відбувається на фронті, аби він згодом міг все висвітлити у своїх картинах.

Також Бенюк додав, що зараз на передовій воює відомий український актор, зірка серіалу "Останній москаль" Володимир Ніколаєнко, який пішов на фронт у 54-річному віці.

Раніше "Телеграф" писав, що Сашко Положинський з "Тартака" розповів, чому вирішив піти воювати на фронт. Артист впевнено відклав убік музичні інструменти та взяв до рук зброю.