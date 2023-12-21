Мама модельєр, а тато злочинець? З’ясувалося, звідки у батьків Кевіна з "Один вдома" було стільки грошей
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Фанати досі будують теорії на цю тему
З моменту прем’єри "Один вдома" у 1990 році, перегляд фільму став новорічною та різдвяною традицією для людей по всьому світу. Однак, якщо в дитинстві фанати сприймали стрічку, як веселе святкове кіно, то в зрілішому віці почали замислюватися, а ким же працювали батьки головного героя Кевіна, що у них був такий розкішний будинок і вони могли дозволити собі святкові мандрівки з величезною родиною.
Як пише "Телеграф", журналісти американського видання The New York Times вирішили розібратися в питанні доходів сім’ї Маккалістерів і звернулися до економістів, а також людей, які брали участь у створенні фільму.
Будинок — ключ до розгадки доходів
Як відомо, у фільмі "Один вдома", не акцентується увага на доходах родини Маккалістерів, проте показано розкішний будинок у передмісті Чикаго, де вони живуть. Фанати вважають, що саме будинок є ключем до розгадки доходів сімейства персонажів.
За даними ріелторського сайту Realtor.com, будинок або, у всякому разі, його зовнішній вигляд, є реальним домом на Лінкольн-авеню, 671 в передмісті Чикаго. А це один із найдорожчих районів у США.
В 1990 дозволити собі таку нерухомість могли лише 1% багатих американських сімей, втім, як і зараз. Такого висновку дійшли економісти, проаналізувавши дані, включаючи доходи домогосподарств у столичному статистичному районі Чикаго за 1990 і 2022 роки, вартість нерухомості, що переважала на той момент, ставки за іпотечними кредитами, а також типові податки та страхування.
За приблизними підрахунками економістів, такий будинок, як показаний у фільмі "Один вдома", був би доступний сім’ї з доходом 305 000 доларів 1990 року (близько 665 000 доларів 2022 року). А його вартість 2022 року становила близько 2,4 мільйона доларів.
Звідки гроші у Маккалістерів?
Враховуючи приблизну вартість будинку сім’ї Маккалістерів, виникає логічне питання, а чим вони заробляли на життя. У фільмі тему заробітків сім’ї взагалі не розкрито. Єдине, за що зачепився погляд фанатів, — це манекени в будинку, тому припустили, що мати Кевіна Кейт Маккалістер була модельєром.
А ось щодо батька сімейства Пітера Маккалістера думки фанатів розійшлися. Одні вважають, що логічним поясненням доходів було б те, що він заможний бізнесмен. Однак деякі вирішили, що Пітер Маккалістер міг бути і організатором злочинного угруповання. Навіть войовничу натуру самого Кевіна сюди приплели — мовляв те, як він воював з грабіжниками у фільмі, свідчить про його злочинні гени від батька.
Тим часом творці фільму пояснили журналістам The New York Times, що фільм "Один вдома" зовсім не про гроші, а про світло, свято і веселощі. Він був створений, щоб піднімати настрій людям по всьому світу, а не про багатих американців та їхні доходи.
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