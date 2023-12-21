Мама модельєр, а тато злочинець? З’ясувалося, звідки у батьків Кевіна з "Один вдома" було стільки грошей

Фанати досі будують теорії на цю тему

З моменту прем’єри "Один вдома" у 1990 році, перегляд фільму став новорічною та різдвяною традицією для людей по всьому світу. Однак, якщо в дитинстві фанати сприймали стрічку, як веселе святкове кіно, то в зрілішому віці почали замислюватися, а ким же працювали батьки головного героя Кевіна, що у них був такий розкішний будинок і вони могли дозволити собі святкові мандрівки з величезною родиною.

Як пише "Телеграф", журналісти американського видання The New York Times вирішили розібратися в питанні доходів сім’ї Маккалістерів і звернулися до економістів, а також людей, які брали участь у створенні фільму.

Будинок — ключ до розгадки доходів

Як відомо, у фільмі "Один вдома", не акцентується увага на доходах родини Маккалістерів, проте показано розкішний будинок у передмісті Чикаго, де вони живуть. Фанати вважають, що саме будинок є ключем до розгадки доходів сімейства персонажів.

За даними ріелторського сайту Realtor.com, будинок або, у всякому разі, його зовнішній вигляд, є реальним домом на Лінкольн-авеню, 671 в передмісті Чикаго. А це один із найдорожчих районів у США.

В 1990 дозволити собі таку нерухомість могли лише 1% багатих американських сімей, втім, як і зараз. Такого висновку дійшли економісти, проаналізувавши дані, включаючи доходи домогосподарств у столичному статистичному районі Чикаго за 1990 і 2022 роки, вартість нерухомості, що переважала на той момент, ставки за іпотечними кредитами, а також типові податки та страхування.

За приблизними підрахунками економістів, такий будинок, як показаний у фільмі "Один вдома", був би доступний сім’ї з доходом 305 000 доларів 1990 року (близько 665 000 доларів 2022 року). А його вартість 2022 року становила близько 2,4 мільйона доларів.

Будинок сім’ї Маккалістерів у Чикаго. Кадр із фільму "Один вдома"

Звідки гроші у Маккалістерів?

Враховуючи приблизну вартість будинку сім’ї Маккалістерів, виникає логічне питання, а чим вони заробляли на життя. У фільмі тему заробітків сім’ї взагалі не розкрито. Єдине, за що зачепився погляд фанатів, — це манекени в будинку, тому припустили, що мати Кевіна Кейт Маккалістер була модельєром.

А ось щодо батька сімейства Пітера Маккалістера думки фанатів розійшлися. Одні вважають, що логічним поясненням доходів було б те, що він заможний бізнесмен. Однак деякі вирішили, що Пітер Маккалістер міг бути і організатором злочинного угруповання. Навіть войовничу натуру самого Кевіна сюди приплели — мовляв те, як він воював з грабіжниками у фільмі, свідчить про його злочинні гени від батька.

Батьки Кевіна Кейт та Пітер Маккалістери. Кадр із фільму "Один будинки"

Тим часом творці фільму пояснили журналістам The New York Times, що фільм "Один вдома" зовсім не про гроші, а про світло, свято і веселощі. Він був створений, щоб піднімати настрій людям по всьому світу, а не про багатих американців та їхні доходи.

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