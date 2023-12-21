Мама модельер, а папа преступник? Выяснилось, откуда у родителей Кевина из "Один дома" было столько денег

Фанаты до сих пор строят теории на эту тему

С момента премьеры "Один дома" в 1990 году, просмотр фильма стал новогодней и рождественской традицией для людей по всему миру. Однако, если в детстве фанаты воспринимали ленту, как веселое праздничное кино, то в более зрелом возрасте начали задумываться, а кем же работали родители главного героя Кевина, что у них был такой роскошный дом и они могли позволить себе праздничные путешествия с огромной семьей.

Как пишет "Телеграф", журналисты американского издания The New York Times решили разобраться в вопросе доходов семьи Маккалистеров и обратилась к экономистам, а также людям, участвовавшим в создании фильма.

Дом — ключ к разгадке доходов

Как известно, в фильме "Один дома", не акцентируется внимание на доходах семьи Маккалистеров, однако показан роскошный дом в пригороде Чикаго, где они живут. Фанаты считают, что именно дом — ключ к разгадке доходов семейства персонажей.

По данным риэлторского сайта Realtor.com, дом или, во всяком случае, его внешний вид, представляет собой реальный дом на Линкольн-авеню, 671 в пригороде Чикаго. А это один из самых дорогих районов в США.

В 1990 году позволить себе такую недвижимость могут лишь 1% богатых американских семей, впрочем, как и сейчас. К такому выводу пришли экономисты, проанализировав данные, включая доходы домохозяйств в столичном статистическом районе Чикаго за 1990 и 2022 годы, стоимость недвижимости, преобладающие на тот момент ставки по ипотечным кредитам, а также типичные налоги и страхование.

По примерным подсчетам экономистов, такой дом, как показан в фильме "Один дома", был бы доступен семье с доходом в 305 000 долларов в 1990 году (около 665 000 долларов в 2022 году). А его стоимость в 2022 году составляла около 2,4 миллиона долларов.

Дом семьи Маккалистеров в Чикаго. Кадр из фильма "Один дома"

Откуда деньги у Маккалистеров?

Учитывая примерную стоимость дома семьи Маккалистеров, возникает логичный вопрос — а чем они зарабатывали на жизнь. В фильме тема заработков семьи вообще не раскрыта. Единственное, за что зацепился взгляд фанатов — это манекены в доме, поэтому предположили, что мама Кевина Кейт Маккалистер была модельером.

А вот по поводу отца семейства Питера Маккалистера мнения фанатов разошлись. Одни считают, что самым логичным объяснением доходов было бы то, что он зажиточный бизнесмен. Однако, некоторые решили, что Питер Маккалистер мог быть и организатором преступной группировки. Даже воинственную натуру самого Кевина сюда приплели — мол то, как он сражался с грабителями в фильме свидетельствует о его преступных генах от отца.

Родители Кевина Кейт и Питер Маккалистеры. Кадр из фильма "Один дома"

Тем временем создатели фильма объяснили журналистам The New York Times, что фильм "Один дома" совсем не о деньгах, а светлом празднике и веселье. Он был создан, чтобы поднимать настроение людям по всему миру, а не о богатых американцах и их доходах.

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