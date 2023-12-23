Різдвяна музика: які нові пісні українських зірок варто послухати (відео)

Артисти напередодні різдвяно-новорічних свят написали чимало авторських творів, а дехто переспівав народні пісні

В 2023 році найпопулярнішими в Україні були пісні українських та західних виконавців. Незважаючи на сумні реалії війни, українські артисти продовжують плідно працювати та дарують нам результати свого натхнення.

Напередодні Нового року та Різдва точно варто обновити свій плейлист. "Телеграф" розповість про нові пісні, які піднімуть настрій на зимові свята та подарують затишок вашій душі.

Тож збирайтеся родиною та слухайте.

Аlyona Аlyona, KOLA, Jerry Heil

Ці виконавці створили тріо. "Українські традиції мають місце у серці кожного з нас, а Різдво — одне з найголовніших свят, де традиції відіграють величезну роль. Усі ми кожного дня проживаємо страх, біль, втрати, але всі маємо лише одну мрію — зібратись сім’єю за одним різдвяним столом під мирним небом", — йдеться в описі під кліпом.

"Щедра ніч"

ROXOLANA

Артистка ROXOLANA об'єдналася з іншими артистами, вони разом переспівали українські колядки.

"Ой чи є, чи нема"

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

"Небо і земля"

"Небо ясні зірки вкрили"

Klavdia Petrivna

Співачка з пседонімом Klavdia Petrivna стала справжнім відкриттям. Вона випустила новорічний альбом, до якого увійшло чотири пісні.

"Відправляємось у захоплюючу новорічну подорож у мій музичний світ. Альбом Зима створила для того, щоб ви розважились і танцювали усю зиму", — зазначила співачка в описі до альбому.

"Дочка самурая"

"Зима"

Klavdia Petrivna разом з OSTY випустили спільний трек "Новорічна".

"Новорічна"

Христина Соловій

Христина Соловій також підготувала святковий альбом. Він отримав назву "Різдвяні сни" та об'єднав чотири автентичні колядки та щедрівки.

"Народився Бог на санях"

"Маланка"

"В зеленім ліску"

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Ірина Білик переклала свій легендарний хіт "Снег" українською. Пісня зазвучала дещо по-новому.