Рождественская музыка: какие новые песни украинских звезд стоит послушать (видео)
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Артисты накануне рождественско-новогодних праздников написали немало авторских произведений, а некоторые перепели народные песни
В 2023 году наиболее популярными в Украине были песни украинских и западных исполнителей. Несмотря на печальные реалии войны, украинские артисты продолжают плодотворно работать и дарят нам результаты своего вдохновения.
В канун Нового года и Рождества точно стоит обновить свой плейлист. "Телеграф" расскажет о новых песнях, которые поднимут настроение во время зимних праздников и подарят уют вашей душе.
Так что собирайтесь семьей и слушайте.
Аlyona Аlyona, KOLA, Jerry Heil
Девушки создали трио. "Рождество — один из самых главных праздников, где традиции играют огромную роль. Все мы каждый день ощущаем страх, боль, потери, но у нас только одна мечта — собраться семьей за одним рождественским столом под мирным небом", — говорится в описании под клипом.
ROXOLANA
Артистка ROXOLANA объединилась с другими исполнителями, они вместе перепели украинские колядки.
Klavdia Petrivna
Певица с пседонимом Klavdia Petrivna стала настоящим открытием. Она выпустила новогодний альбом, в который вошли четыре песни.
"Отправляемся в увлекательное новогоднее путешествие в мой музыкальный мир. Альбом "Зима" создала для того, чтобы вы развлеклись и танцевали всю зиму", — отметила певица в описании альбома.
Klavdia Petrivna вместе с OSTY выпустили совместный трек "Новорічна".
Кристина Соловий
Кристина Соловий также подготовила праздничный альбом. Он получил название "Рождественские сны" и объединил четыре аутентичные произведения.
Ранее "Телеграф" писал, что недавно Ирина Билык перевела свой легендарный хит "Снег" на украинский. Песня зазвучала несколько по-новому.