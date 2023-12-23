Рождественская музыка: какие новые песни украинских звезд стоит послушать (видео)

Артисты накануне рождественско-новогодних праздников написали немало авторских произведений, а некоторые перепели народные песни

В 2023 году наиболее популярными в Украине были песни украинских и западных исполнителей. Несмотря на печальные реалии войны, украинские артисты продолжают плодотворно работать и дарят нам результаты своего вдохновения.

В канун Нового года и Рождества точно стоит обновить свой плейлист. "Телеграф" расскажет о новых песнях, которые поднимут настроение во время зимних праздников и подарят уют вашей душе.

Так что собирайтесь семьей и слушайте.

Аlyona Аlyona, KOLA, Jerry Heil

Девушки создали трио. "Рождество — один из самых главных праздников, где традиции играют огромную роль. Все мы каждый день ощущаем страх, боль, потери, но у нас только одна мечта — собраться семьей за одним рождественским столом под мирным небом", — говорится в описании под клипом.

"Щедра ніч"

ROXOLANA

Артистка ROXOLANA объединилась с другими исполнителями, они вместе перепели украинские колядки.

"Ой чи є, чи нема"

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

"Небо і земля"

"Небо ясні зірки вкрили"

Klavdia Petrivna

Певица с пседонимом Klavdia Petrivna стала настоящим открытием. Она выпустила новогодний альбом, в который вошли четыре песни.

"Отправляемся в увлекательное новогоднее путешествие в мой музыкальный мир. Альбом "Зима" создала для того, чтобы вы развлеклись и танцевали всю зиму", — отметила певица в описании альбома.

"Дочь самурая"

"Зима"

Klavdia Petrivna вместе с OSTY выпустили совместный трек "Новорічна".

"Новорічна"

Кристина Соловий

Кристина Соловий также подготовила праздничный альбом. Он получил название "Рождественские сны" и объединил четыре аутентичные произведения.

"Родився Бог на санях"

"Маланка"

"У зеленому ліску"

Ранее "Телеграф" писал, что недавно Ирина Билык перевела свой легендарный хит "Снег" на украинский. Песня зазвучала несколько по-новому.