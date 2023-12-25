Українські артисти та зірки TikTok представили веселу новорічну пісню для святкового настрою

Юлік, Панас Буйний та зірки TikTok випустили спільний новорічний трек

Українські артисти Юлік (Julik) та Панас Буйний разом з зірками TikTok Оптимістом, Гуцулом та Офриною вирішили підняти українцями настрій у період свят та представили яскраву новорічну пісню. Цей трек буквально заряджає святковим настроєм.

Як пише "Телеграф" із посиланням на прес-службу артистів, ідея створення новорічної композиції з’явилася під час благодійного стріму в TikTok, коли Юлік та Панас Буйний збирали кошти для ЗСУ. Зірка TikTok з Івано-Франківська Гуцул звернувся до артистів просто під час ефіру та запропонував зробити спільну пісню. Потім до них також приєдналися блогери Оптиміст та Офрина.

Як зізнаються автори, це була одна з найстрімкіших колаборацій, адже пісня була створена в рекордний термін — лише за кілька днів.

"Два дні на текст та музику, один день на запис, а також кілька днів на зведення та майстеринг. Головне, щоб рядки "В цім році, в приємному шоці", обов’язково збулися, і наша перемога настала дуже швидко", — поділився Юлік.

Треба сказати, що композиція вийшла справді веселою та святковою, а найголовніше – новорічною. До речі, пісня стрімко набирає популярності в TikTok, користувачі активно роблять відео під цей трек, створюючи новорічний настрій.

Раніше "Телеграф" розповідав, Омаргалієва, Позитив, Огневич та інші подарували українцям святкову пісню до Дня святого Миколая. Артисти заспівали разом заради гарної мети.